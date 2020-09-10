العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف عناوين العملات المشفرة للقراصنة الروس المتهمين بالتدخل في الانتخابات

تام شمس - الخميس 10 سبتمبر 2020 09:55 مساءً - تشمل تحديثات ١٠ سبتمبر على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية المواطنين الروس الذين يُزعم أنهم عملوا للتدخل في الانتخابات الأمريكية. وتستهدف التحديثات على وجه التحديد قائمة غسيل لعناوين محفظة العملات المشفرة المرتبطة بهؤلاء المتسللين المتهمين.

ومن بين المواطنين المعينين بشكل خاص جاء سكان سانت بطرسبرغ أنطون نيكولايفيتش أندرييف وأرتيم ميخائيلوفيتش ليفشيتس والعناوين المرتبطة بهذين الاثنين بما في ذلك بيتكوين ولايتكوين وزي كاش وداش وإيثريوم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عناوين العملات المشفرة. ففي مارس، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مواطنين صينيين ساعدا برنامج الاختراق الكوري الشمالي في غسل مكاسبه غير المشروعة.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تقول فيها السلطات الأمريكية إن المخابرات الروسية استخدمت العملات الرقمية لتمويل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦. ومع ذلك، فهذه هي أولى عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لتسمية عناوين المحفظة لمجموعة كبيرة من العملات المتورطة في التدخل في الانتخابات الروسية.

تأتي الإجراءات الجديدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد شهرين فقط.