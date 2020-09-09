عملة USDC المستقرة يمكنها الآن إجراء ١٠٠٠ معاملة في الثانية برسوم تقترب من الصفر

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - كجزء من مبادرة لجلب العملة المستقرة USDC إلى سلاسل بلوكتشين الأخرى، تتوفر USDC الآن على بلوكتشين ألغوراند العام. هذا بالإضافة إلى توفرها الحالي كتوكن قائم على إيثريوم.

إن تقديم USDC على ألغوراند يعطي قابلية التوسع من طبقة الأصول ١، حيث يروج لأكثر من ١٠٠٠ معاملة في الثانية، بينما تكلف أقل من فلس واحد في الرسوم (١/٢٠ من سنت واحد على وجه الدقة)، وفقًا لبيان تم تقديمه إلى كوينتيليغراف.

حيث قال مؤسس ألغوراند، سيلفيو ميكالي، في البيان: "هذا يعد علامة فارقة للمدفوعات السائدة الخالية من الاحتكاك بالإضافة إلى التطبيقات المالية المعقدة"، مضيفًا: "يجمع هذا الإطلاق بين راحة USDC وبروتوكول متقدم لتبادل مالي عالمي تكون فيه العقود الذكية من الطبقة الأولى بسيطة وآمنة مثل المدفوعات العادية".

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تم إطلاق USDC في عام ٢٠١٨ باعتبارها عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تعمل على إيثريوم بلوكتشين، تحت إشراف سنتر كونسورتيوم، وهو كيان المراقبة المسؤول عن USDC. في يونيو ٢٠٢٠، كشف سنتر النقاب عن إطار عمل USDC متعدد السلاسل، بهدف رؤية إطلاق التوكن على سلاسل أخرى بالإضافة إلى توكنه الأصلي المستند إلى إيثريوم.

حيث قال المدير المالي لشركة كوين بيز، أليسيا هاس، في البيان: "إن توسيع USDC من إيثريوم إلى شبكات بلوكتشين إضافية مثل ألغوراند سيضمن أن لدى USDC المرونة لدعم كل شيء من مشاريع التمويل اللامركزي الناشئة إلى المؤسسات المالية الكبيرة". "يمثل إطلاق اليوم تحسنًا كبيرًا في قابلية تطوير USDC وتحسين فائدتها وجعلها بروتوكولًا أكثر فائدة بشكل ملحوظ لحل المشكلات المالية في العالم الحقيقي."

وإظهارًا لشعبيتها، حققت USDC مؤخرًا قيمة سوقية تبلغ مليار دولار.