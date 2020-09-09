سرقة ٥ ملايين دولار من بورصة عملات مشفرة أوروبية بعد اختراق المحافظ الساخنة

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:54 مساءً - وقعت بورصة العملات المشفرة "إيتربيز" مؤخرًا ضحية لاختراق محافظها الساخنة. ووفقًا لبيان صادر عن البورصة التي تتخذ من جمهورية سلوفاكيا مقرًا لها، فقد سرق المتسللون ما يقرب من ٥,٤ ملايين دولار من حسابات البورصة يوم ٨ أغسطس. وبعد ذلك بوقت قصير، أكدت إيتربيز للمستخدمين أن سلطات إنفاذ القانون قد أُبلغت بالفعل بالحادث.

وصرحت الشركة أيضًا أنها اتصلت بجميع البورصات الرئيسية التي قد تتلقى هذه العملات في وقت ما، على الأرجح على أمل استرداد بعض الأموال المفقودة. لم تكشف البورصة على وجه التحديد عن الشركات التي تم الاتصال بها، ولا كيف تم تنفيذ الهجوم بسبب "التحقيقات الجارية" بشأن الاختراق.

في تحديثٍ تم توفيره عبر حسابها على تويتر، صرحت إيتربيز أن لديها "رأس مال كافٍ" للوفاء بجميع التزاماتها مع المستخدمين، وتابعت:

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"نريد أن نؤكد لعملائنا أننا نتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تعرض مبلغ الإيداع الخاص بهم لأي ضرر نتيجة هجوم المتسللين."

حتى وقت كتابة هذه المقالة، لا تزال البورصة تقوم بالصيانة الداخلية، على الرغم من أن الموقع متصل بالإنترنت ويبدو أن جميع الخدمات تعمل.

في ٩ أغسطس، قام جان فيليب أوماسون، الشريك المؤسس لشركة تاورو غروب لتكنولوجيا تبادل العملات المشفرة، وعمر شلوموفيتس، الشريك المؤسس لمحفظة الهاتف المحمول زينغو، بتقسيم الهجمات ضد عمليات تبادل العملات المشفرة إلى ثلاث فئات: هجوم داخلي وهجوم يستغل العلاقة بين البورصة والعملاء واستخراج أجزاء من المفاتيح السرية.