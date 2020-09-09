بلومبرغ: الارتباط بين بيتكوين والذهب وصل إلى أعلى مستوى له منذ ١٠ سنوات

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:54 مساءً - في أحدث نشراتها الإخبارية عن العملات الرقمية، قالت بلومبرغ إنه وفقًا لسجلاتها، فإن الارتباط بين بيتكوين (BTC) والذهب وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١٠:

ارتباط بيتكوين والذهب. المصدر: كوين ميتريكس.

إذا نظرت إلى المخطط أعلاه أو وجدت مخططات أخرى عبر الإنترنت تتعقب الارتباطات بين الأصلين، فمن المحتمل أن ترى شيئًا يتعارض مع تأكيد بلومبرغ. ومع ذلك، وفقًا لبلومبرغ، فإنه يقف عند ٠,٨٠. ومع ذلك، فإن التحذير هنا هو أن بلومبرغ تحسب هذا المقياس بشكل مختلف عن العديد من مزودي البيانات الآخرين:

"على أساس ١٢ شهرًا، ترتبط العملات بحوالي ٠,٨٠، وهي أعلى نسبة في قاعدة بياناتنا منذ عام ٢٠١٠."

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بدلًا من تحديد الارتباط اليومي، تحسب بلومبرغ العلاقة المتبادلة بين البيانات على أساس شهري، ومن هنا جاء الاختلاف.

يعتقد ماكغلون أن الانخفاض الأخير في سعر بيتكوين كان مدفوعًا بانخفاض مؤشر ناسداك، وخلص إلى أنه إذا حافظ الذهب على مستوى السعر فوق ١٩٠٠ دولار، فإنه يتوقع أن تظل عملة بيتكوين فوق ١٠٠٠٠ دولار.

يمكن تفسير الارتباط القياسي بين أصلي التحوط من خلال حقيقة أننا نشهد اضطرابًا اقتصاديًا غير مسبوق في تاريخ بيتكوين القصير. وقد يدفع ضخ تريليونات العملات الورقية في الاقتصاد العالمي المستثمرين إلى البحث عن ملاذ في أصولٍ بديلة.