ماينكرافت تخطط لإطلاق توكنات غير قابلة للاستبدال خاصة بها قبل نهاية العام

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 08:54 مساءً - ماينكرافت، اللعبة الأكثر مبيعًا التي تعتبر ظاهرة عالمية، على وشك بدء أول مشروع لها لتوكن غير قابل للاستبدال (NFT)، وذلك بفضل الشراكة بين لاعبين في صناعة بلوكتشين.

ووفقًا للإعلان، أبرمت بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك ومُصدر أصول بلوكتشين إنجين صفقة مع الشركة الأم لماينكرافت، موجانغ ستوديوز، والتي ستسمح لهم بإنشاء توكنات غير قابلة للاستبدال للعبة الشعبية. ومن المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام.

ذكرت البورصة أنهم كانوا يبحثون سابقًا عن شركة بلوكتشين لمساعدتهم على تطوير سوق توكنات غير قابلة للاستبدال الخاص بهم، وقد انضمت إنجين للمساعدة في جعل ذلك حقيقة واقعة.

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خلال مقابلة مع كوينتيليغراف في يوليو، ادعى كريغ روسو، مدير الابتكار في بولينت غيمز، أن أحد أسباب انجذاب اللاعبين نحو بلوكتشين هو أنه "على عكس الألعاب التقليدية، تسمح بيئات بلوكتشين للاعبين بالحصول على ملكية حقيقية لعناصرهم داخل اللعبة."

كما أشاد روسو بحقيقة أن سوق المقتنيات وصل إلى ٣٧٠ مليار دولار، وذكر الأرقام التي تظهر أنه في أبريل ٢٠٢٠ وحده، أنفق المستهلكون الأمريكيون رقمًا قياسيًا قدره ١٠,٥ مليارات دولار على الألعاب المنزلية.

أخبر ماك أوكامبو، رئيس النمو في استوديو الترفيه في الواقع الافتراضي (VHS) في بلوكتشين، كوينتيليغراف في مقابلة أن توكن قابل للاستبدال ومنصات الألعاب تكمل بعضها البعض بشكل جيد. وقال إن هناك "منتجات توكن غير قابل للاستبدال جيدة مثل سورار ودابر لابز في NBA Top Shot والتي تقدم المزيد من المستخدمين العاديين لعالم التوكنات غير القابلة للاستبدال."