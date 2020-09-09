البقاء على قيد الحياة في نهاية العالم يتطلب ١ بيتكوين حسبما يقول ضيف جوي روغان

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 08:54 مساءً - وصف الشخصية الشهيرة وناشر البودكاست، آدم كاري، أهمية بيتكوين (BTC) للكوميديان جو روغان. وقد افترض أهمية الأصول وسط عالم قائم على الإنترنت يزدهر على مبيعات البيانات الشخصية والأنشطة المصرفية والتحكم المركزي.

حيث قال كاري في مقابلة بتاريخ ٨ سبتمبر مع روغان إن "نهاية العالم قادمة، وستحتاج إلى عملة بيتكوين - واحدة على الأقل". "هل أنت مندوب مبيعات لبيتكوين، آدم كاري؟" رد روغان، مأخوذًا في البداية بالتعليق.

حيث قال كاري: "كنت مناهضًا جدًا لعملة بيتكوين، حتى قمت ببيع كمية كبيرة منها بما يقرب من ٩٠٠ دولار"، مشيرًا إلى أنه حصل على مجموعة من الأصول في أيامها الأولى. وقال: "حصلت عليها مقابل لا شيء"، مضيفًا: "أعطاني الناس إياها في البداية ورفضتها". ثم أشار إلى تقدم الصناعة على مدار العقد الماضي، مع ذكر العملات البديلة.

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وقد سأل كاري عن سبب بقاء بيتكوين في المركز الأول بين آلاف الأصول المشفرة الأخرى، متسائلًا عما إذا كان أصل آخر سيتجاوز دائرة الضوء على الأصل.

وقال كاري: "أظهرت عشر سنوات من البيانات أن عملة بيتكوين هي العملة الوحيدة التي يمكنك الوثوق بها حقًا"، في إشارة إلى مقاومة الأصل ضد التلاعب وتركيبته التقنية الرائدة.

وقد جاء الكثير من الحديث عن التقلبات - الأصول الرقمية التي تتجاوز القيمة السوقية لبيتكوين - على مر السنين، ولكن لم يحقق أي أصل مثل هذا الإنجاز حتى الآن.