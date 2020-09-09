بورصة العملات المشفرة باينانس تحذف توكنها على منصة أوغندا

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 05:55 مساءً - تقوم أكبر بورصة في العالم، باينانس، بإلغاء إدراج توكنها للتداول مقابل الشلن الأوغندي (UGX).

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٩ سبتمبر، قررت منصة باينانس أوغندا حذف وإيقاف التداول على جميع أزواج التداول الخاصة بتوكن باينانس الأصلي، باينانس كوين (BNB).

حيث قالت البورصة إن زوج التداول BNB مقابل الشلن الأوغندي ستتم إزالته رسميًا من باينانس يوم ١٧ سبتمبر، بينما سيتم إنهاء عمليات إيداع BNB في ١٠ سبتمبر. وأشارت باينانس إلى أن عمليات سحب BNB ستظل متاحة على باينانس أوغندا حتى ٦ نوفمبر.

قدمت باينانس القليل من المعلومات حول الأسباب الكامنة وراء عمليات الحذف، مشيرة فقط إلى أن زوج تداول BNB مقابل الشلن الأوغندي على ما يبدو لا يفي بـ "معيار التداول" في البورصة. وعلى ما يبدو، لم يكن لدى زوج التداول حجم تداول وسيولة كافيين، وفقًا لبيان باينانس: