ماستركارد تُطلق بيئة اختبار افتراضية لعملات البنك المركزي

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 05:55 مساءً - أعلنت ماستركارد يوم الأربعاء عن إطلاق أداة خاصة تستهدف البنوك المركزية التي ترغب في اختبار عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

أشار تقرير لبنك التسويات الدولية إلى أن أكثر من ٧٠٪ من البنوك المركزية تدرس فكرة العملة الرقمية بشكل ما. وفي حين أن القليل منهم انتقلوا إلى المفهوم الفعلي والتجريب، فإن الأداة التي أصدرتها ماستركارد تهدف إلى جعل الاختبار أبسط.

حيث تحاكي الأداة أنواعًا مختلفة من بيئات المعاملات للسماح للبنوك المركزية بتقييم حالات استخدام عملات البنوك المركزية. وهي تحاكي إصدار وتوزيع وتبادل العملات الرقمية بين البنوك وشركات الخدمات المالية والمستهلكين.

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دعت ماستركارد الشركاء إلى استخدام المنصة لتقييم فعالية التصميمات التكنولوجية للعملة الرقمية للبنك المركزي وحالات الاستخدام المقترحة وإمكانية التشغيل البيني مع طرق الدفع الحالية.

من الغريب أن أحد إمكانيات صندوق الحماية الافتراضي هو إظهار "كيف يمكن للمستهلك استخدام CBDC للدفع مقابل السلع والخدمات في أي مكان يتم فيه قبول ماستركارد حول العالم."

سوف تسمح العملات الرقمية للبنك المركزي للبنوك المركزية بجسر مباشر إلى المستهلكين، وتجنب ضرورة المرور عبر البنوك التجارية لتوزيع الأموال وتحصيلها. لكن بعض التصاميم تركز فقط على تحويلات الأموال المؤسسية. ويبدو أن منصة ماستركارد مصممة لكليهما.