ديجيتال كارنسي غروب تستحوذ على بورصة العملات المشفرة لونو

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 03:53 مساءً - استحوذت ديجيتال كارنسي غروب (DCG)، وهي إحدى أكبر المؤسسات التي تستثمر في شركات بلوكتشين، على بورصة العملات المشفرة البريطانية متعددة الجنسيات "لونو".

اشترت ديجيتال كارنسي غروب لأول مرة حصة في لونو من خلال الاستثمار في الجولة الأولية للبورصة في عام ٢٠١٤. ومنذ ذلك الحين، وسعت البورصة جذورها عبر ٤٠ دولة وتضم حاليًا أكثر من خمسة ملايين مستخدم مسجل على منصتها.

في إعلان رسمي، قالت ديجيتال كارنسي غروب إنها ستقدم "التزامًا كبيرًا" لمساعدة لونو على توسيع أراضيها في البلدان التي تعمل فيها بالفعل وكذلك مساعدتها على إطلاقها في بلدان أخرى. ولم تكشف ديجيتال كارنسي غروب عن الشروط المالية للصفقة.

تحدث ماركوس سوانبويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة لونو، عن الاستحواذ على شركة ديجيتال كارنسي غروب، وقال إن هذا هو الوقت المثالي للحصول على الدعم الكامل من ديجيتال كارنسي غروب لأن الصناعة كانت تمر "بلحظة محورية". وأضاف أن عملية الاستحواذ ستسرع بشكل كبير من قدرتهم على الوصول إلى هدفهم المتمثل في المساعدة في ترقية مليار شخص إلى نظام مالي أفضل بحلول عام ٢٠٣٠.

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في تغريدةٍ لها اليوم، قالت ديجيتال كارنسي غروب إن عملية الاستحواذ ستساعد الشركتين على تسريع "إنشاء وتبني نظام مالي أفضل وأكثر سهولة."

وقالت ديجيتال كارنسي غروب أن لونو ستواصل العمل كمنظمة مستقلة تحت قيادة رئيسها التنفيذي بينما ستوفر ديجيتال كارنسي غروب القيادة والشراكة ورأس المال الاستثماري لمساعدة البورصة على توسيع نطاق أعمالها.

تدعم ديجيتال كارنسي غروب ومقرها في نيويورك حاليًا أكثر من ١٦٠ شركة في ٣٥ دولة. كما أنها تمتلك بالكامل أكبر شركة لإدارة الأصول الرقمية في العالم غرايسكيل إنفستمنتس، والتي تجاوز إجمالي مقتنياتها من بيتكوين ٣ مليارات دولار مؤخرًا.