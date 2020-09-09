رجلٌ من سنغافورة يقر بأنه مذنب بسرقة ٣٦٠ ألف دولار في عملية بيع بيتكوين مزيفة

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - اعترف أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية سرقة رفيعة المستوى تتعلق بتداول بيتكوين (BTC) بالذنب أمام محكمة سنغافورية.
حيث أفادت وكالة أنباء ستريتس تايمز، أن سيد مختار سيد يوسوب، المتواطئ في جريمة سطو بقيمة ٣٦٠ ألف دولار، قد أقر بأنه مذنب في محكمة محلية بتهمة السطو يوم ٩ سبتمبر.
سرق مختار، جنبًا إلى جنب مع شركائه، جاروميل جي مينغ لي ومحمد عبد الرحمن محمد، مئات الآلاف من الدولارات نقدًا من رجل ماليزي في سنغافورة.
حيث تظاهروا بتمثيل وسيط بيتكوين، وخدعت المجموعة الضحية للاعتقاد بأنهم يريدون بيعه بيتكوين مقابل النقود. وفي النهاية، اعتدى المجرمون على الرجل الماليزي، ففروا بحقيبة ظهر بمبلغ ٣٦٥٠٠٠ دولار بدلًا من توفير عملات بيتكوين الموعودة.
بعد ذلك، اعتقلت الشرطة السنغافورية مختار وعبدول في أوائل أبريل ٢٠١٨. وبحسب ما ورد أنفق الرجل حوالي ٨٠ ألف دولار على سلع فاخرة، بما في ذلك ساعة رولكس بقيمة ٤٥٨٠٠ دولار.
وقد ذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن القضايا المتعلقة بشركاء مختار ما زالت معلقة. الرجل خرج الآن بكفالة ٣٠ ألف دولار وسيحكم عليه يوم الجمعة. وبحسب ما ورد لم تذكر وثائق المحكمة إذا ما كانت السلطات قد تمكنت من استعادة الجزء المتبقي من الأموال المسروقة.
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