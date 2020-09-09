بنغلاديش ستحصل على أول خدمة تحويل عبر بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - ستحصل دولة بنغلاديش الواقعة في جنوب آسيا قريبًا على أول نظام تحويلات عبر بلوكتشين يسمح للمغتربين البنغاليين في ماليزيا بتحويل تحويلات الأجور على الفور إلى وطنهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن ذا بيزنس ستاندرد، أعلنت شركة الخدمات المصرفية الوطنية البريطانية ستاندرد تشارترد بنك (SCB) اليوم عن خدمة التحويلات عبر الحدود القائمة على بلوكتشين لبنغلاديش.

وقد طور بنك التسليف والادخار خدمة التحويلات بالتعاون مع منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بي كاش ومقرها بنغلاديش ومزود التحويلات الماليزي فاليو. وهي تستخدم تقنية بلوكتشين لآنت غروب، الذراع المالية لمجموعة علي بابا التجارية الصينية.

عينت آنت غروب، المعروفة سابقًا باسم آنت فاينانشيال، بنك SCB كبنك شريك أساسي لها في عام ٢٠١٨ للعمل على أنظمة تحويل جديدة عبر بلوكتشين.

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وفي حين أن خدمة التحويلات المالية لبنغلاديش لا تزال في المرحلة النهائية من اختبارها التجاري، يخطط البنك لإطلاقها قريبًا لعملاء فاليو وبي كاش. بعد الإطلاق، سيتمكن العاملون في بنغلادش في ماليزيا من تحويل الأموال عبر فاليو إلى حاملي محفظة بي كاش في بنغلاديش.

وسيعمل بنك ستاندرد تشارترد بمثابة بنك تسوية الأموال وحامل الموافقة التنظيمية لخدمة التحويلات.

وقد أوضح قال ناصر عزاز بيجوي، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في بنغلاديش، أن التحويلات كانت محركًا مهمًا للاقتصاد البنغلاديشي ودعمت ملايين العائلات. وقال إن إطلاق نظام تحويل فوري متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع سيجعل عملية التحويل أكثر ملاءمة للمحولين.