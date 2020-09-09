التمويل اللامركزي يتراجع مع انهيار أعلى التوكنات بنسبة ٥٠٪ في أسبوع واحد

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 05:53 صباحاً - يبدو أن فقاعة التمويل اللامركزية (DeFi) قد انفجرت في الوقت الحالي، حيث خسرت ستة من توكنات التمويل اللامركزي نصف قيمتها الورقية خلال الأيام السبعة الماضية.

ووفقًا لقائمة أصول التمويل اللامركزي لشركة بيانات سوق العملات المشفرة "مساري"، انخفض ٣٢ من أصل ٣٤ سوقًا خلال الأسبوع الماضي - مع تسجيل باور بول (CVP) وسوشي سواب (SUSHI) فقط لمكاسب في الأسعار على مدى سبعة أيام.

وتشمل الأسواق الأكثر تضررًا كيرف - التي انخفضت بنسبة ٦٥٪ هذا الأسبوع، تليها ميتا مع خسارة ٥٨٪، ورين بنسبة ٥٢٪، وإير سواب بنسبة ٥١٪، وشبكة بي زي إكس و رابد نيكسس ميوتشوال بنسبة ٤٩٪ لكل منهما.

أدت عمليات البيع إلى محو المكاسب التي تتمتعت بها معظم أسواق التمويل اللامركزي خلال شهر أغسطس الذي شهد تقلبات قياسية، حيث تعرض أكثر من ٦٠٪ من التوكنات في قائمة التمويل اللامركزي لمساري لخسارة على مدى ٣٠ يومًا حتى كتابة هذه المقالة. يتصدر كيرف مرة أخرى الخاسرين شهريًا بخسارة ٥٨٪، يليه بانكور بنسبة ٥٧,٨٪، وكافا بنسبة ٥٠٪، وميتا بنسبة ٤٦٪.

عانت توكنات إيثريوم (ETH) بشكل عام في الأسبوع الماضي، حيث سجلت ١٤ سوقًا فقط من أصل ١٧٨ مكاسب - سبعة منها عبارة عن عملات مستقرة. وتمكن اثنان فقط من توكنات إيثريوم من تسجيل مكاسب مكونة من رقمين هذا الأسبوع، مع تصدر زي بي وأوريجين تريل القائمة بحوالي ١٥٪ لكل منهما.

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احتفظ أقل من ثلث توكنات إيثريوم بمكاسب على مدى ٣٠ يومًا.

أثار نشر النتائج التي توصل إليها مساري مجموعة متنوعة من الردود على تويتر، حيث رد المستخدم "stackthosesats":

التمويل اللامركزي يذهب مباشرة إلى الأرض. مجرد سلسلة أخرى من الحيل.

يبدو أن المتداولين الآخرين ينظرون إلى انخفاض الأسعار على أنه فرصة لتخزين التوكنات المخفضة، مع تأكيد "Ms. Coins" أنه "وقت رائع لجمع بعضها بهذه الأسعار".