الكوريون الجنوبيون يحذرون من أن لقاءات العملات المشفرة تشكل خطورة على الصحة والثروة

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 05:53 صباحاً - أصدرت حكومة كوريا الجنوبية تحذيرات للجمهور لتجنب اللقاءات على أرض الوراقع فيما يتعلق بالعملات المشفرة بسبب "المخاطر العالية" للإصابة بفيروس كورونا في خضم تفشي المرض للمرة الثانية في البلاد.

حيث ذكرت صحيفة سيجي إلبو أن السلطات لم تحذر من المخاوف المتعلقة بكوفيد-١٩ فحسب، بل حذرت أيضًا من احتمال حدوث "أضرار مالية للمستهلكين"، بعد تقارير عن المحتالين الذين يعقدون اجتماعات لجذب الناس إلى مخططات التسويق متعدد المستويات (MLM).

وإحدى الشركات التي نقلت عنها وسائل الإعلام المحلية هي "شركة مبيعات من الباب إلى الباب غير مسجلة" تسمى موهان غروب، والتي تروج لفرصة استثمارية تسويقية متعددة المستويات يُزعم أنها تستند إلى أصول مشفرة. وقد ذكر التقرير في الواقع أنها عملية احتيال بسيطة.

أشارت السلطات في منطقة جواناك في سيول إلى أنه في الشهر الماضي، قام مسؤولو الحجر الصحي بتتبع ٨٣ حالة إيجابية في لقاء عقدته مجموعة موهان.

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حيث أوضحت هيئة الرقابة المالية في البلاد، لجنة الخدمات المالية:

"يجب على المواطنين عمومًا البقاء في منازلهم قدر الإمكان وفقًا لإرشادات الوقاية من كوفيد-١٩، والامتناع عن حضور الاجتماعات الصغيرة والإحاطات المتعلقة بالاستثمار".

مجموعة موهان ليست الشركة الوحيدة التي تثير مخاوف بشأن الوباء بالنسبة للسلطات الكورية الجنوبية. مؤخرًا، جاءت نتيجة اختبار ما لا يقل عن ٤٤ موظفًا في شركة بلوكتشين كورية جنوبية لم تذكر اسمها إيجابية لكوفيد-١٩. وقد تم عزل الموظفين منذ ذلك الحين.