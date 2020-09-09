متصفح بريف يضيف حيلًا جديدة لحماية مستخدمي العملات المشفرة من هجمات التصيد الاحتيالي

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 03:52 صباحاً - وفقًا لتغريدة بتاريخ ٨ سبتمبر من بريف، فإن المتصفح المستند إلى الخصوصية قد قام بدمج حلول مفتوحة المصدر من شركة الأمن السيبراني فيش فورت. والهدف هو المساعدة في منع هجمات التصيد الاحتيالي - وهي عملية احتيال تتضمن عادةً خداع الضحية للتخلي عن معلومات شخصية من خلال بريد إلكتروني مزيف يؤدي إلى موقع ويب مزيف. صرح بريف أن برنامج الشركة سوف يكتشف عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ويحذر المستخدمين من المجالات المشبوهة.

التفاصيل حول الدمج شحيحة في الوقت الحالي، لكن تقرير فيش فورت الصادر في يونيو قال: "عندما تكون المكافأة ذات قيمة ومجهولة مثل أصول وأسرار العملات المشفرة، فإن هؤلاء المهاجمين يكررون ويستهدفون التطبيقات الأكثر استخدامًا والأكثر تداولًا."

"عندما تكون مستخدمًا للعملات المشفرة، فإن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك هما فقط بداية مشاكلك - ويبدأ المخادعون في إدراك هذا [...] أنهم بدأوا في استغلال الأدوات المحددة التي نستخدمها للتفاعل مع العملات المشفرة." Advertisements

تساعد شركة مكافحة التصيد الاحتيالي الشركات التي يستخدمها أصحاب العملات المشفرة في الدفاع عن أنفسها من هجمات مماثلة. ففي أبريل، ساعدت في إزالة ٤٩ ملحقًا لمتصفح الويب من غوغل كروم والتي استهدفت حاملي محافظ الأجهزة والبرامج مع عمليات التصيد الاحتيالي المصممة لسرقة أصولهم المشفرة.

لقد فقد العديد من المستخدمين الملايين بالفعل بسبب هجمات التصيد الاحتيالي. أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي أن اثنين على الأقل من حاملي محفظة إلكتروم فقدا ١٤٠٠ و٣٦,٥ بيتكوين (BTC) في عملية احتيال احتيالية بقيمة ١٤ مليون دولار و٣٦٥٠٠٠ دولار على التوالي.

لا يزال بريف متصفح ويب شائعًا للكثيرين في مجتمع العملات المشفرة بسبب ميزات الخصوصية وحظر الإعلانات بالإضافة إلى مكافآت بيزك أتنشن توكن. اعتبارًا من ١ سبتمبر، أصبح للمنصة ١٨,٣ مليون مستخدم نشط شهريًا.