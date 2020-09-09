ديف بورتنوي يتجاهل خسارة الأسهم البالغة ٧٠٠ ألف دولار، بعد أسابيع من البكاء على خارة بيتكوين بقيمة ٢٥ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً - اعترف ديف بورتنوي، مؤسس بارستول بورت، بأنه خسر ٧٠٠٠٠٠ دولار من الأسهم المتداولة يوم ٨ سبتمبر، معربًا عن أهمية "اليد القوية".

حيث قال بورتنوي في مقطع فيديو بتاريخ ٨ سبتمبر على تويتر: "لأقتبس من أصدقائي في مجال العملات المشفرة - لا يمكن أن يكون لديك يد ضعيفة". "إذا كانت يدك ضعيفة، فهذه اللعبة ليست لك".

تشير الأيدي الضعيفة إلى شخص يبيع مركزه التجاري أو الاستثماري بدافع الخوف بعد (أو أثناء) انخفاض السعر. عانت الأسهم من انخفاض الأسعار مؤخرًا، بما في ذلك اليوم، حيث تفاخر بورتنوي بقوة يده.

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"هل ترى يدي تهتز؟" قال بورتنوي. وأضاف "لقد خسرت ٧٠٠ ألف". قال عن نجاحه المعلن في مجال التمويل السائد: "أنا أحب ذلك، لأنه كان من السهل جدًا عليّ بالطريقة التي أستثمر بها".

على عكس يديه القوية المعلنة في مجال الأسهم، أظهر بورتنوي عكس ذلك خلال فترته القصيرة في مجال العملات المشفرة. حيث خرج بورتنوي من بيتكوين بعد خسارة ٢٥٠٠٠ دولار من الأصل. وردًا على خروج مؤسس بارستول من مجال بيتكوين، قال أحد أعضاء تويتر: "كيف تمسك البيتزا بهذه الأيدي الضعيفة؟"

لكن لكي نكون منصفين، أعرب المتداول عن رضاه في تداول الأسهم الخاصة به، وخرج من مجال بيتكوين بسبب افتقاره إلى المعرفة بالأصل، مقترنًا بقلة الوقت الذي يريد أن يقضيه في تعلم تداول العملات المشفرة.