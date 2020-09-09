تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً -
انخفض سعر بيتكوين بمقدار ٢٠٠٠ دولار في الأيام القليلة الماضية، ومع ذلك، فقد وصل معدل الهاش للشبكة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، حيث حطم مستوى ١٥٠ تيراهاش/ثانية لأول مرة في تاريخها.
معدل هاش بيتكوين. المصدر: غلاسنود
معدل الهاش هو مؤشر رئيسي عند تحديد صحة شبكة بيتكوين (BTC). وهي تمثل مقدار قوة الهاش العالمية المخصصة لتعدين العملة، ويمكن أيضًا تفسيرها على أنها كمية الطاقة التي تحمي الشبكة من هجمات محتملة بنسبة ٥١٪.
يعد القائمون بالتعدين من أهم اللاعبين في نظام بيتكوين البيئي، وقد يكون تخصيصهم المستمر للموارد على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسعار مؤشرًا إيجابيًا على المدى الطويل. على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالتعدين الصناعي، فإن تخطيط الأعمال ينطوي على آفاق زمنية متوسطة إلى طويلة الأجل ولا يتأثر عادةً بتقلب الأسعار على المدى القصير.
قد يكون عدم اليقين الاقتصادي العام عاملًا آخر يجبر المزيد من الشركات والأفراد على تخصيص الموارد لتعدين بيتكوين؛ وهو نشاط يُنظر إليه غالبًا على أنه تحوط ضد الأسواق التقليدية.
كانت هذه تفاصيل خبر عملة بيتكوين "المتعثرة" تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في معدل الهاش، مع تحطيم مستوى ١٥٠ تيراهاش/ثانية للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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