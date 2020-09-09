مديرٌ تنفيذي بمورغا ستانلي يقول إن هذه التركيبة السكانية تفضل بيتكوين على الذهب

تام شمس - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً - وفقًا لمسؤول تنفيذي في مورغان ستانلي، فإن الشباب والمغامرين عادةً ما يتجهون إلى العملات المشفرة، بينما يلتزم المستثمرون الأكبر سنًا بالأصول التقليدية.

وفي مقابلة يوم ٨ سبتمبر مع مذيعة سي إن إن جوليا شاتيرلي، صرح رئيس الأسواق الناشئة في مورغان ستانلي وكبير الاستراتيجيين العالميين روشير شارما أن الفجوة بين الأجيال عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات تشهد قيام العديد من جيل الألفية باختيار بيتكوين (BTC) على الذهب.

حيث قال شارما: "أعتقد أن بعض كبار [المستثمرين] لا يزالون يشترون الذهب، وجيل الألفية يشترون المزيد من عملات بيتكوين والعملات المشفرة".

وقد يكون جزء من دافع جيل الشباب للتطلع نحو العملات المشفرة مرتبطًا بتنبؤ شارما بأن التضخم قد يأتي في وقت مبكر من عام ٢٠٢١ في الولايات المتحدة. واستشهد بعدد من الإجراءات النقدية والمالية التي اتخذها المسؤولون للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء.

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"هناك شعور طويل الأمد بأنه بالنظر إلى ما تفعله البنوك المركزية فيما يتعلق بطباعة الكثير من الأموال، فهناك حاجة للبحث عن أصول بديلة."

وأضاف مورغان ستانلي التنفيذي: "إن امتلاك ما يقرب من ٥٪ أو نحو ذلك من محفظتك من الذهب ليس فكرة سيئة". "إذا كنت أكثر ميلًا إلى المغامرة - وأعتقد أن الأمر يتعلق ابلخصائص السكانية - فابحث عن بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى."

شهد مجتمع العملات المشفرة على تويتر مثالًا على هذا الأمر في الوقت الحقيقي بالأمس حيث وضع مناصر الذهب الشهير "بيتر شيف" استطلاعًا على الإنترنت لتحديد من هو الأكثر جدارة بالثقة عندما يتعلق الأمر بالمشورة المالية: خبير ذهب يبلغ من العمر ٥٧ عامًا ويتمتع بخبرة ٣٠ عامًا كاستثمار محترف أو طالب جامعي عاطل عن العمل يبلغ من العمر ١٨ عامًا يفضل بيتكوين. ومن بين ٨٢٩٠٦ شخصًا شملهم الاستطلاع، اختار ٨١,٣٪ "الشاب".