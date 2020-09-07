تك ماهيندرا تخطط لبناء العديد من حلول بلوكتشين على بلوكتشين من أمازون

تام شمس - الاثنين 7 سبتمبر 2020 05:54 مساءً - تخطط شركة تك ماهيندرا الهندية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات لبناء ونشر مجموعة من حلول بلوكتشين على شبكة بلوكتشين تديرها أمازون في الأشهر الـ ١٢ إلى ١٨ القادمة.

ووفقًا لتقرير صادر عن ذا إيكونوميك تايمز يوم ٧ سبتمبر، تعاونت شركة التكنولوجيا العملاقة مع أمازون ويب سرفيسز وغيرها من المنظمات لتقديم حل بلوكتشين لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وستعمل تك ماهيندرا، وهي شركة تابعة للمجموعة الهندية، ماهيندرا غروب، على حلول بلوكتشين لقطاعات الطيران والاتصالات والرعاية الصحية بينما تتابع أيضًا مشاريع لخدماتها المصرفية والمالية، وتجارة التجزئة، والتصنيع، وعملاء النفط والغاز.

وينصب تركيزهم الأساسي على تطوير سلسلة التوريد عبر هذه الصناعات "لتسهيل استمرارية الأعمال" حتى في أوقات انتشار الوباء العالمي.

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تخطط الشركة لاستخدام بلوكتشين لمساعدة صناعة الطيران على تتبع "مجموعات" وتتبعها خلال عملية التسليم. سيقومون أيضًا ببناء الحلول التي تساعد بائعي الأجهزة في صناعة الاتصالات على اكتساب رؤية أفضل في سلسلة التوريد.

ستكون صناعة الرعاية الصحية قادرة على استخدام حل بلوكتشين الخاص بتك ماهيندرا لتتبع وتحديد المنتجات الطبية المزيفة بما في ذلك مجموعات معدات الحماية الشخصية وأقنعة الوجه والمطهرات.

كذلك أطلقت تك ماهيندرا مؤخرًا منصة عقود وحقوق رقمية قائمة على بلوكتشين مبنية على شبكة بلوكتشين من آي بي إم لمساعدة الفنانين من صناعة الإعلام والترفيه على تتبع إيراداتهم ومدفوعات حقوق الملكية والحقوق الرقمية.