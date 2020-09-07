باينانس تقدم منصة لتنمية أصول جديدة

تام شمس - الاثنين 7 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - كشفت باينانس، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، عن منصة لانشبول يوم ٦ سبتمبر. ووفقًا لباينانس، ستسمح المنصة الجديدة للمستخدمين بالحصول على أصول جديدة بشكل آمن بالإضافة إلى حصول المستخدمين على مكافآت في توكنات جديدة مقابل تكديس BNB وBUSD وغيرها من التوكنات.

المشروع الأول في لانشبول هو بروتوكول بيلا، حيث سيتمكن المستخدمون من مشاركة توكنات BNB أو BUSD أو ARPA الخاصة بهم في ثلاثة مجمعات منفصلة لتجميع توكنات BEL على مدار ٣٠ يومًا، بدءًا من ٢٠٢٠/٠٩/٠٩ ٠٠:٠٠ صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسّق).

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم باينانس بإدراج BEL في الساعة ٦:٠٠ صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسّق) ٠٩/١٦/٢٠٢٠ وفتح التداول على أزواج BEL/BTC وBEL/BNB وBEL/BUSD وBEL/USDT.

مزايا توكن BEL

قالت باينانس إن هناك العديد من الفوائد من امتلاك واستخدام توكنات BEL مثل التخفيضات على خدمات بيلا والتكديس والتصويت والحوكمة والمكافآت.

والجدير بالذكر أن بروتوكول بيلا جمع ما مجموعه ٤,٥٠ ملايين دولار أمريكي من خلال بيع توكن خاص تم إجراؤه في أغسطس ٢٠٢٠. وكان أبرز المساهمين أرينغتون إكس آر بي كابيتال وألفابيت وديفيد نامدار، المؤسس المشارك لشركة غالاكسي ديجيتال، ولورنز أبياريوس، الشريك المؤسس لشركة بلوك وال كابيتال، وبن جورليك، الرئيس السابق للمنتجات في بلوكستريم، وكوي فنتشرز وفورس بارتنرز وروك إكس وسي جي إس دبي وإن سفن لابز وكوين بيني وأميديو كابيتال وألفا كوين فند وبيتبلوك كابيتال وبلو هيل كابيتال وروارك فند ويونشانغ كابيتال وكونسنسس لابز وغيرها الكثير.