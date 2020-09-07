منصة بلوكتشين تقوم بتسويق الضمانات المصرفية الرقمية في أستراليا

تام شمس - الاثنين 7 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - يُقال إن منصة لايغون بلوكتشين، التي تعمل على آي بي إم بابليك كلاود، قد أجرت بنجاح تجربتها التجريبية منذ العام الماضي مع البنوك الأسترالية إيه إن زي وكومنولث بنك أستراليا (CBA) وويستباك ومجموعة من ٢٠ شركة أسترالية.

ومن المتوقع أن تصدر البنوك ضمانات بنكية في يوم واحد فقط بمجرد تنفيذ نظام لايغون مقارنة بالضمانات الورقية الحالية التي قد تستغرق شهرًا. تخطط البنوك الأسترالية الثلاثة وتجار التجزئة سسينتر غروب وآي بي إم لتوسيع منصة لايغون للاستخدام التجاري، وفقًا لتقرير بتاريخ ١ سبتمبر.

الضمان المصرفي هو نوع من الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسة الإقراض. ويعني الضمان المصرفي أن المقرض سيضمن الوفاء بالتزامات المدين. ويقال أن هناك حاجة إلى الضمانات المالية كجزء من عقود إيجار العقارات بالتجزئة. وأضاف نايجل دوبسون رئيس ليجون أن:

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"تسويق منصة لايغون يمثل علامة فارقة مهمة لتكنولوجيا بلوكتشين في أستراليا والعالم. وفيما يتعلق برقمنة الضمان المصرفي، قمنا بشكل أساسي بتحويل عقد ثلاثي. لقد قمنا برقمنة الأعمال الورقية والعملية والشرعية وراءها..."

وبحسب ما ورد، استعانت المنصة بمتقدمين جدد وتدعم العديد من عمليات الضمان البنكي المشتركة الأخرى بما في ذلك التعديلات والإلغاء.

وبعد الإطلاق التجاري لمنصة بلوكتشين، تقول إنها ستوسع الضمانات المصرفية الرقمية للعملاء والأسواق الدولية بدءًا من أوائل العام المقبل.