فيد فاونديشن تفتح التكديس

تام شمس - الأحد 6 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - كشفت فيد فاونديشن، الشركة التي تقف وراء تطبيق التواصل الاجتماعي "فيد" الذي يكافئ المستخدمين، عن خططها للسماح بمزيد من التكديس في توكنها VI.

حيث قال جاغ سينغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة فيد فاونديشن، في منشور إن المتعاملين الجدد سيكونون قادرين على الانضمام إلى فيد وتكديس توكناتهم.

وأضاف سينغ أنه بدءًا من ١ سبتمبر وللأشهر الثلاثة المقبلة، ستفتح فيد التكديس لحوالي ١٤ مليون توكن VI. وشدد على أن أصحاب المصلحة الحاليين لن يتأثروا بهذه الخطوة وأن معدل الفائدة السنوية سيبقى كما هو.

ستعمل فيد أيضًا على تحسينات أخرى لتطبيقها بما في ذلك حل المشكلات التي ظهرت في تطبيق فيد، وتسويق التطبيق، وجعل VI عملة داخل التطبيق، وإطلاق حسابات للشخصيات المؤثرة/منشئي المحتوى تم التحقق منها على فيد وإصدار مستند رسمي. وقال سينغ إن الشركة تبحث أيضًا عن إضافة ميزات اعرف عميلك لعمليات السحب على التطبيق.

وأوضح سينغ إنه يأمل في أن يصبح لدى تطبيق فيد مليون مستخدم في الأشهر الثلاثة المقبلة.