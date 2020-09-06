بيتر شيف: "كنت مخطئًا بشأن بيتكوين"

تام شمس - الأحد 6 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - يعترف مناصر الذهب بيتر شيف، الذي تحدث كثيرًا ضد بيتكوين، بأن هناك على الأقل بعض الخلل في توقعاته بعد الاعتراف بأن العملة لم "تنهار" حيث ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق الشهر الماضي.

في نقاشٍ على تويتر مع تايلر وينكلفوس، والذي بدأ يوم ٦ سبتمبر، قام شيف بتبادل الكلمات مع مؤسس جيميني فيما يتعلق بارتفاع بيتكوين إلى أعلى مستوى سنوي بأكثر من ١٢٠٠٠ دولار يوم ١٧ أغسطس وتراجعها إلى أقل من ١٠٠٠٠ دولار في الأسبوع الماضي فقط. وفي حين توقع وينكلفوس أن خط الأساس للأصل الرقمي لجميع الانخفاضات المستقبلية سيكون ١٠٠٠٠ دولار، كان شيف أكثر هبوطًا بالتأكيد، مشيرًا إلى أن بيتكوين (BTC) يمكن أن يتم توحيدها قبل الانهيار.

حيث قال شيف: "كلما تم اختبار مستوى دعم ١٠ آلاف، أصبح أضعف". نادرًا ما تمنح الأسواق المستثمرين الكثير من الفرص لشراء القاع.

ومع ذلك، لم يكن مستخدم تويتر Sharkybit مستعدًا للسماح لكلمة مناصر الذهب بأن تمر مرور الكرام، حيث نشر لقطة شاشة لتوقع شيف يوم ٥ يوليو بأن سعر بيتكوين سينخفض ​​مع ارتفاع الذهب.

ورد شيف قائلًا: "كنت محقًا بشأن الذهب، لكنني كنت مخطئًا بشأن بيتكوين". "فقد نجحت بيتكوين في اجتياز المقاومة وحشد ما يصل إلى ١٢ ألف دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاستفادة من صعود الذهب وشراء إعلان تلفزيوني ضخم من قبل غرايسكيل."

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"من خلال التراجع إلى ١٠ آلاف دولار، عادت بيتكوين بسرعة إلى سوق هابطة."

وفقًا لسكيو أناليتيكس، وصل الارتباط لمدة شهر بين الذهب وبيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ ٦٨٪ في أوائل أغسطس. وحتى كتابة هذه المقالة، بلغ سعر الذهب ١٩٣٤ دولارًا للأونصة، بعد أن انخفض بنسبة ٧,١٪ فقط منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢٠٨٩ دولارًا يوم ٦ أغسطس.

ومع ذلك، تقدر قيمة بيتكوين حاليًا عند ١٠٢٥١ دولارًا، بعد أن هبطت بنسبة ١٥٪ منذ أن ارتفعت لأول مرة فوق ١٢٠٠٠ دولار هذا العام يوم ٢ أغسطس. وقد ظل الارتباط بين الأصلين بالقرب من ٠-٢٠٪ خلال الأسبوعين الماضيين، وانخفض لفترة وجيزة إلى ٢,٦٪ يوم ٢ سبتمبر.

المصدر: Skew.com

على الرغم من أن بيتكوين في الوقت الحالي لم تعد مرتبطة بشكل كبير بالذهب، إلا أنه من المحتمل أن يصبح أصل العملة المشفرة ذهبًا رقميًا في عام ٢٠٢٠، مع الأخذ في الاعتبار ارتباطات الأسعار السابقة والاتجاهات في سوق العقود الآجلة. ووفقًا لسكيو، يمتلك الذهب عائدًا بنسبة ٢٧,٢٢٪ منذ بداية العام (حتى تاريخه)، بينما حققت بيتكوين عائدًا بنسبة ٤٢,٣٦٪ منذ بداية العام.