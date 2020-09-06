وكالة حكومية كورية جنوبية تستخدم نظام معرف الموظفين قائم على بلوكتشين

تام شمس - الأحد 6 سبتمبر 2020 05:52 مساءً - الوكالة الكورية للإنترنت والأمن (KISA)، هي أول كيان عام في كوريا الجنوبية يطبق نظام معرف الموظفين الذي يعمل بنظام بلوكتشين من خلال تطبيق للهواتف الذكية ابتداءً من أكتوبر.

ووفقًا ليونهاب، ستصدر الوكالة أيضًا توكنات تسمى "كيسا كوين" لمكافأة أفضل موظفي الوكالة الكورية للإنترنت والأمن، وتمكينهم من شراء الوجبات الخفيفة والمشروبات وحتى اللوازم المكتبية. ويتم حاليًا اختبارها بشكل تجريبي، مع توقع إتاحتها لجميع القوى العاملة.

سيسمح نظام معرف الموظفين الجديد لعمال الوكالة الكورية للإنترنت والأمن باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، عن طريق مسح رموز QR للوصول إلى أماكن العمل الخاصة بهم عبر منصة بلوكتشين التي ستتعامل مع قاعدة البيانات.

لكن النظام الجديد لا يقتصر على توثيق الهوية، حيث يُطلب من الموظفين استخدامه للوصول إلى المقاهي في الوكالة أو استعارة الكتب من المكتبة أيضًا.

يعد جائحة كوفيد-١٩ والرغبة في تنفيذ حلول بدون تلامس بين عمليات العمل من بعض الأسباب وراء تنفيذ هذا الحل.

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كما أفادت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن الوكالة الكورية للإنترنت والأمن تخطط لتقديم نظام معرف الموظفين الذي يعمل بتقنية بلوكتشين أولًا في مقرها في ناجو بحلول أكتوبر، ثم إلى مكاتبها في سيول وبانغيو في نهاية العام.

وقد علق كيم سوك هوان، رئيس وكالة الأمن والإنترنت الكورية، على النظام الجديد:

"آمل ألا يؤدي إدخال معرف الموظف المحمول DID لأول مرة في المؤسسات العامة إلى تحسين راحة الموظفين وأمنهم فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة نقطة ترحيب لاكتشاف خدمات مصادقة الهوية غير وجهًا لوجه فيما يتعلق بالخدمات المحلية المنظمات ذات الصلة."

في تطورات حديثة أخرى بشأن اعتماد بلوكتشين في جميع أنحاء البلاد، أعلنت دايجو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، مؤخرًا عن خططها لتخصيص أكثر من ٦ ملايين دولار نحو بلوكتشين وتعليم الذكاء الاصطناعي.

كما تخلى مليون كوري جنوبي عن رخصة قيادتهم المادية لصالح بديل رقمي يعمل بتقنية بلوكتشين يستخدم بالتزامن مع تطبيق الهاتف الذكي PASS.