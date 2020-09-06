مشروع التمويل اللامركزي سوشي يحصل على "رئيسٍ" جديد في خطوةٍ غير مسبوقة

تام شمس - الأحد 6 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - تم تسليم سوشي سواب (سوشي)، وهو اتج انقسام كلي ليوني سواب أنشأه المطور المثير للجدل "شيف نومي"، إلى الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس "سام بانكمان فرايد" يوم ٦ سبتمبر في عملية استحواذ غير متوقعة. جاء القرار بعد انخفاض سوشي من ٩,٥ دولارات إلى ١,١٣ دولار خلال خمسة أيام فقط.

مخطط سعر سوشي على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

منشئ المحتوى بشكل مثير للجدل يبيع حوالي ١٣ مليون دولار من أموال التطوير، مما تسبب في انهيار السوق

يأتي تسليم المشروع إلى سام بانكمان فرايد ذو السمعة الطيبة بعد أن ورد أن نومي سحب ٢٠٠٣٩ إيثريوم و٢٥٥٨٦٤٤ سوشي من صندوق التطوير. وكان من المفترض أن يتم استخدام رأس المال في صندوق التنمية لتمويل تطوير المشروع.

كان سبنسر نون، رئيس دي تي سي سي كابيتال، من أوائل من اكتشفوا بيع شيف نومي لتوكنات سوشي. حيث كتب قائلًا:

"يبيع مؤسس سوشي سواب المجهول كل توكنات سوشي الخاصة به. من كان يمكن يتوقع هذا؟!"

اعترافًا من شيف نومي بالغضب من المجتمع، قال إنه لم "يقم بعملية احتيال وهروب". وادعى أنه يستحق أموال التطوير لأنه أنشأ المشروع.

"سأل الناس إذا ما كنت قد قمت بعملية احتيال وهروب. وأنا لم أفعل. أنا مازلت هنا. وسأستمر في المشاركة في المناقشة. وسوف أساعد في الجزء الفني. وسأساعد في ضمان ترحيل ناجح".

لكن المطورين البارزين من مجال التمويل اللامركزي (DeFi) لم يقتنعوا. حيث سأل أندريه كرونجي، مطور واي إيرن.فاينانس، الذي تم الإشادة به لإطلاق YFI الشفاف واللامركزي:

"ماذا تقصد بقول "بدوني"؟ هل ستغادر المشروع؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل تعيد أموال التطوير؟ كل ما فعلته حتى الآن هو تسليم توكن تم إنشاؤه من بروتوكول يوني سواب. ألم تكن الأموال تهدف إلى مزيد من التطوير؟ ألست أت هذا المطور؟"

مع استمرار سوشي في الانخفاض، تولى سام بانكمان فرايد إدارة البروتوكول، والذي كان رد فعل المجتمع عليه إيجابيًا. حيث قال سام بانكمان فرايد إن مفاتيح سوشي سيتم نقلها إلى توقيع متعدد، والذي سيصبحء لامركزيًا بعد ذلك.

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كما انتقد سام بانكمان فرايد تصرفات شيف نومي لكنه قال إنه إذا لم يتنحى نومي، فقد ينهار سوشي. ولخص الكارثة بأكملها على النحو التالي:

أ) نومي سيء ويؤذي المجتمع ب) يبدو سوشي واعدًا كبروتوكول صانع سوق آلي ديناميكي بناه المجتمع ج) إذا لم يتنحى نومي، فقد ينتهى الأمر بالنسبة لسوشي. د) إذا أضاف سوشي قسمًا على سيروم، فسنقدم ٥ مم سوشي للمزارعين هـ) في كلتا الحالتين، سيأتي صانعو السوق الآلي إلى سيروم".

المجال يتفاعل

قبل "استحواذ" إف تي إكس وسام بانكمان فرايد على سوشي، كانت توكنات سوشي في طريقها إلى الصفر. حيث انخفضت بنسبة ٨٨٪ في خمسة أيام مع عدم وضوح مستقبل المشروع.

ويظل التنفيذيون والمحللون في الصناعة إيجابيين بشكل عام بشأن عملية الاستحواذ. حيث قال آرثر هايز، الرئيس التنفيذي لشركة بيتميكس:

"من فضلك يا سام بانكمان فرايد أنقذني من استثمار سوشي السيئ. إنه رئيسنا الجديد".

واقترح سو زو، الرئيس التنفيذي لشركة ثري آروز كابيتال، أنه يدعم عملية الاستحواذ.

حيث علق قائلًا: "أُنا أؤيد ذلك، والتمويل اللامركزي وإيثريوم بحاجة إلى ذلك أيضًا".