تام شمس - الأحد 6 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - تم إطلاق تطبيق قائم على بلوكتشين لتسهيل السفر أثناء الوباء.

يسمح التطبيق، المسمى ICC AOKpass، للمستخدمين بالتحقق من حالة كوفيد-١٩ الخاصة بهم على الفور. حيث أوضح دورجي صن، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين بيرلين، لمجلة سي آر آر أن ICC AOKpass "يستخدم معيارًا عالميًا مشتركًا يمكن نشره واستخدامه في أي مكان في العالم اليوم. ويمكنه التكيف مع قواعد أي بلد معين ويسمح للمستخدمين بالتحقق من حالة الامتثال لكوفيد-١٩ في أي وقت وفي أي مكان."

تم اختبار ICC AOKpass من قبل شركتين، بما في ذلك شركة إنيرجي دريلينغ ومقرها سنغافورة وشركة إنترناشيونال إس أو إس. اختارت الشركات أعضاء الطاقم في طريقهم إلى منصة التنقيب عن النفط لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لكوفيد مع حفظ النتائج الطبية في التطبيق. ثم تم إرسال النتائج إلى العميل وساعدت في تسهيل الدخول عبر مطار تايلاند.

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قالت جوليانا جيم، المدير الإداري لإنترناشيونال إس أو إس سنغافورة، إن التجربة الناجحة لتطبيق ICC AOKpass توضح للجميع كيفية استئناف السفر في ضوء جائحة فيروس كورونا بأمان.

"تعتبر التجربة الناجحة لتطبيق ICC AOKpass مع إنيرجي دريلينغ أمرًا مشجعًا لأنه يمثل خطوة مهمة في رحلتنا وهدف تنفيذ نظام عالمي موثوق به وموحد لتسهيل العودة إلى العمل في العديد من الصناعات. ومع مرور الوقت، نأمل أن يشهد هذا اعتمادًا واسع النطاق لتسهيل عودة سريعة وآمنة وآمنة إلى العمل".

كان الوباء قد ألهم شركات بلوكتشين للنظر في كيفية المساعدة في تخفيف قيود السفر التي وضعتها السلطات.