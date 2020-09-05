داش تقدم إصدار البروتوكول في التحديث

تام شمس - السبت 5 سبتمبر 2020 09:54 مساءً - ستقدم منصة داش إصدار بروتوكول وميزات جديدة أخرى في آخر تحديثٍ لها.

أعلنت داش عن تحديثها الرابع خلال عطلة نهاية الأسبوع. تصدر المنصة عادةً وظائف جديدة كل ستة أسابيع، لذلك من المتوقع التحديث التالي بين ٦ و٢٠ أكتوبر.

حيث قالت داش إنها تضيف إصدارات من بروتوكولها لتسهيل الأمر على المطورين لبدء الانتقال إلى شبكة الاختبار والشبكة الرئيسية. في السابق، كان المطورون بحاجة إلى مسح البيانات على إيفونت وتحديث برنامج المنصة مع كل إصدار جديد. حيث قالت الشركة:

"على الرغم من أن هذا النهج مناسب للاختبار المبكر، إلا أنه غير مناسب لشبكة الاختبار والشبكة الرئيسية. للتعامل مع إصدارات مختلفة من البيانات، والعقد، والعملاء الذين يعملون جميعًا بالتنسيق، قدم مطورو دي سي جي إصدارًا يسمح بالتدشين السلس للتغييرات الفاصلة دون التأثير على تجربة المستخدم".

تشمل الوظائف الجديدة الأخرى الخصائص الثنائية للمستند حيث يتمتع المطورون الآن بالقدرة على تحديد الحقول الثنائية في عقد البيانات، والتحسينات في خدمة اسم منصة داش مثل إضافة ميزة الاسم الافتراضي، وإعادة بناء مكتبة جافا سكريبت الخاصة بها، والتقدم في حزمة التوزيع والتغييرات على نقاط نهاية DAPI.