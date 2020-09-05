فالي تُكمل صفقة لخام الحديد عبر بلوكتشين

تام شمس - السبت 5 سبتمبر 2020 09:54 مساءً - أكملت شركة التعدين "فالي" وشركاؤها صفقة لبيع الحديد لأول مرة عبر بلوكتشين.

ووفقًا لبيان على موقعها على الإنترنت، باعت فالي ١٧٦٠٠٠ طن من خام الحديد إلى نانجينغ أيرون آند ستيل، وأرسلت المواد من ماليزيا إلى الصين.

استخدمت فالي وشركاؤها منصة بلوكتشين كونتور لإصدار خطاب اعتماد. تم التعامل مع مستندات الشحن وبوليصة الشحن الإلكترونية - قائمة بجميع البضائع المشحونة - من خلال حل كارغو دوكس من essDOC.

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قالت الشركة إنها ضمنت الأمن الشامل في المعاملة مع الرؤية في الوقت الفعلي لوثائق أصحاب المصلحة المتاحة على تقنية بلوكتشين. أشارت فالي إلى استخدام بلوكتشين بشكل كبير في تقليل رسائل البريد الإلكتروني والأوراق التي يتعين على الأطراف تبادلها.

حيث قالت الشركة في البيان: "إنها علامة فارقة مهمة نحو رقمنة عملية المبيعات والتجارة، وجلب الابتكار إلى المعاملات التجارية التقليدية التي تتطلب استخدام الورق المكثف وتقديم خدمة أفضل للعملاء بالإضافة إلى القدرة على التنبؤ في سلسلة قيمة الصلب".

يتطلع عمالقة التعدين إلى استخدام بلوكتشين لتخفيف عدم كفاءة الشحن. أعلنت مجموعة BHP في مايو أنها تأمل في إكمال أول بيع لخام الحديد عبر بلوكتشين مع باوستيل. لطالما كانت الشركة مهتمة بالتكنولوجيا وأجرت اختبارًا تجريبيًا مع شركة الشحن اليابانية "إن واي كيه" للتحقق من الوقود الحيوي المستدام.