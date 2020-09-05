رئيس سوشي سواب يتخلص من التوكنات، ويخطط للتركيز على الترحيل

تام شمس - السبت 5 سبتمبر 2020 08:55 مساءً - في أعقاب الشك في المشروع، قام رئيس مشروع سوشي سواب، شيف نومي، بالتخلص من توكنات سوشي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في سلسلة من التغريدات، ادعت الشخصية مجهولة الهوية الذي يُعرف باسم شيف نومي أن تحويل توكنات سوشي يهدف إلى إبعاد المشروع عن الشكوك حول انتقاله من يونيسواب إلى سوشي سواب.

"لقد قمت بالخطوة الأخيرة لأنني أهتم بالمجتمع. أنا أفعل كل شيء من أجلكم. لكن كل ما تلقيته هو اللوم والتضليل. وإليكم ما حدث. الجزء المخصص للتطوير الذي كان معي، قمت بتحويله إلى إيثريوم. فقد توقفت عن الاهتمام بالسعر وسأركز على الجوانب الفنية لعملية الترحيل".

كان سوشي قيد التدقيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث كان شيف نومي هو الشخص الوحيد الذي حصل على ٢٧ مليون دولار من توكنات سوشي. قال شيف نومي إن هذه التوكنات تم الاحتفاظ بها لمزيد من التطوير للمشروع. كان المشروع نجمًا صاعدًا، حيث يمثل ٧٧٪ على الأقل من النشاط على يونيسواب اعتبارًا يوم ١ سبتمبر.

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حيث قال الشيف نومي إن هذه الخطوة تتماشى مع ما فعله المطورون الآخرون من أجل نجاح عملتهم:

"سأل الناس إذا ما كنت قد قمت بعملية احتيال وهروب. وأنا لم أفعل. أنا مازلت هنا. وسأستمر في المشاركة في المناقشة. وسوف أساعد في الجزء الفني. سأساعد في ضمان حصولنا على ترحيل ناجح. فعل @ساتوشي لايت ذلك ولم يكن لدى لايتكوين مشكلة في النجاة".

أخبر المدير العام لسوشي سواب كوينتيليغراف سابقًا أن المشروع لا يزال قيد التطوير على الرغم من شكوك الناس وأن "الكود يُظهر كل شيء".