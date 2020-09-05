القيمة السوقية لأسهم أبل توضح مدى صغر حجم العملات المشفرة

تام شمس - السبت 5 سبتمبر 2020 03:52 صباحاً - بينما شهد مجال العملات المشفرة نموًا هائلًا على مدار العقد الماضي، لا تزال فئة الأصول تحمل قدرًا ضئيلًا من القيمة مقارنة بالأسواق السائدة، خاصةً عند مواجهة عمالقة مثل أبل.

تمتلك شركة أبل (AAPL) قيمة سوقية مذهلة تبلغ ٢ تريليون دولار، مما يقزم كل رأس مال المضاربة الموجود داخل مجال العملات المشفرة بالكامل، والذي يبلغ في وقت كتابة المقالة ٣٤٢,٨ مليار دولار فقط وفقًا لكوين ماركت كاب.

نمى مجال العملات المشفرة من مجرد مفهوم في عام ٢٠٠٨، مع بداية تقرير الإصدار الرسمي لبيتكوين، إلى استضافة مليارات الدولارات المستثمرة. انتقلت عملة بيتكوين نفسها من أقل من دولار واحد لكل عملة، وصولًا إلى ٢٠٠٠٠ دولار في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتمتلك قيمة سوقية في وقت كتابة المقالة تبلغ حوالي ١٩٤ مليار دولار.

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ومع ذلك، لا تزال الصناعة بأكملها تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي أسهم شركة أبل المجمعة؛ وحتى إن تضاعفت القيمة السوقية لصناعة بلوكتشين ككل ثلاث مرات فستظل لن تصل إلى التقييم السوقي لشركة أبل.

تمتلك شركة التكنولوجيا، المعروفة بدفع ثورة الهواتف الذكية، حاليًا أكبر قيمة سوقية في سوق الأسهم الأمريكية، بناءً على بيانات من تريدينغ فيو. وقالت سي إن بي سي عن شركة آبل في موجز لها تاريخ ١٩ أغسطس: "إنها أول شركة أمريكية يتم طرحها للتداول العام تصل قيمتها السوقية إلى ٢ تريليون دولار".

اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، وصلت بيتكوين نفسها إلى التكافؤ مع صافي قيمة جيف بيزوس.