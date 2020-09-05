يمكن لاقتراح IOHK لمجتمع إيثريوم كلاسيك استخدام كاردانو أو بيتكوين لمنع هجمات ٥١٪

تام شمس - السبت 5 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - في وقتٍ سابق اليوم، قدمت IOHK اقتراح نقاط التفتيش لمجتمع إيثريوم كلاسيك (ETC). والهدف من هذا الحل قصير المدى هو منع هجمات ٥١٪ في المستقبل. ففي الأسابيع العديدة الماضية، عانت الشبكة من عدد من هذه الهجمات، والتي ألقت بظلال من الشك على مستقبل إيثريوم كلاسيك. وقد كلفت إحدى هذه الهجمات أوكي إكس ٥,٦ ملايين دولار. في أعقاب هذه المشاكل، زادت العديد من البورصات من أوقات التحقق من صحة معاملات إيثريوم.

إجماع نقاط الفحص. المصدر: عرض IOHK.

كما يوحي اسمه، يقترح الحل إدخال نقاط فحص من شأنها التحقق من صحة الشبكة. وبالتالي، إذا قام أحد الخصوم بتعدين شبكة "ظل" (كما فعل المهاجمون السابقون عندما تمكنوا من مضاعفة إنفاق الأموال على أوكي إكس)، فلن تحتوي شبكة الظل هذه على نقاط الفحص للتحقق من الصحة. لذلك، بينما قد يكون لديهم إثبات عمل أكثر من الشبكة الرئيسية، فلن يتم قبوله.

سيتم تنفيذ نقاط الفحص بواسطة شبكة نقاط فحص غير محددة من بروتوكول توافق أوروبوروس بيزانتين أو OBFT وتوقيعها على إيثريوم بواسطة "أعضاء موثوق بهم". سيتم وضع نقاط التفتيش في المتوسط ​​كل ثلاث كتل.

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لا يحدد الاقتراح من سيتم اختياره كأعضاء موثوق بهم، ولكن إذا تم قبوله، فمن المحتمل أن ينشأ نقاش ساخن حول الاختيار. يتم استخدام إجماع OBFT أيضًا بواسطة كاردانو (ADA). سألنا المقدمين عما إذا كان من الممكن استخدام كاردانو بدلًا من إنشاء شبكة نقاط فحص جديدة. وقد قالوا إن هذا ممكن وأنه يمكن أيضًا استخدام بيتكوين (BTC) لهذا الغرض. وعن السؤال العام عن حجم شبكة الحواجز قالوا:

لا يزال يتعين تحديده، ولكن من المهم معرفة كيفية لعب ذلك لأنه كلما زاد حجم الاتحاد، زادت الفترات الزمنية التي تحتاجها حتى تحصل على اتفاق على ثلثي ذلك [المطلوب للتوصل إلى إجماع].

قدم أعضاء مجتمع إيثريوم عددًا من المقترحات التي تهدف إلى حل المشكلات الوجودية التي تواجهها الشبكة - من تغيير خوارزمية الهاش إلى تنظيم أكبر لأسواق قوة الهاش. لا توجد طريقة للتنبؤ بالطريق الذي ستتخذه إيثريوم، ومع ذلك، يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا - إذا لم يتم فعل شيء ما قريبًا، فقد يتم إلغاء الشبكة التي شعارها "الكود هو القانون" في النهاية.