مديرٌ تنفيذي: يمكن لبلوكتشين حماية البنوك من فضائح التمويل التجاري بمليارات الدولارات

تام شمس - الجمعة 4 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - يدفع الضغط الناجم عن الأزمة الاقتصادية الحالية وأنظمة تمويل التجارة المتقادمة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة مجال التمويل التجاري الدولي إلى متاهة عميقة.

وللإضافة إلى الوضع الحرج بالفعل، بلغت فضائح التمويل التجاري الأخيرة التي شملت لاعبين رئيسيين مثل هين ليونغ وزين روك وأغريتريد وهونتوب إنرجي خسارة ما يقرب من ٦ مليارات دولار تحملتها البنوك في الغالب.

وللحد من تعرضها لمثل هذه التهديدات، انسحبت البنوك الكبرى مثل إيه بي إن أمرو وسوسيتيه جينيرال وبي إن بي باريبا بالكامل من هذا القطاع، في حين رفع البعض الآخر مستوى عمليات التمويل الخاصة بهم، حسبما قال سمير ناجي، المؤسس والرئيس التنفيذي للتمويل التجاري القائم على بلوكتشين.

حيث قال ناجي لكوينتيليغراف إنه "بالنسبة للتجار والشركات الأخرى التي تنقل البضائع حول العالم، أصبح الحصول على رأس المال العامل الآن أكثر صعوبة. وهذا يخنق قطاع يعاني بالفعل من صعوبات عدة".

وأضاف ناجي أنه من خلال تطبيق بلوكتشين، يمكن للمتداولين إبطال الأعمال الورقية الشاقة وتبادل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المطلوبة لتأمين التمويل التجاري.

وأضاف أن تقنية السجلات الموزعة يمكن أن تحقق الشفافية في عملية تنفيذ الصفقات من خلال مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي.

فعندما يسجل التجار كل شيء بشكل ثابت من المشاركين التجاريين والمستندات والسلع والعقود والمدفوعات على منصة واحدة بحيث يمكن تتبعها والمصادقة عليها، فإن فرص الاحتيال ستنخفض بشكل كبير، أو ربما تختفي تمامًا، حسبما قال ناجي، مضيفًا:

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"إذا رأت البنوك أن تداولاتها تنطوي على مخاطر أقل، وهو ما تفعله، فسيكون التاجر في وضع أفضل بكثير لجذب التمويل، وفي كثير من الحالات سينتهي الأمر بدفع معدلات أقل. ومن المفترض أن يكون هذا إيجابيًا للقطاع".

بغض النظر عن استعادة ثقة البنوك للتمويل التجاري العالمي، فإن بلوكتشين سيسمح أيضًا للمتداولين بتنفيذ تداولاتهم بسلاسة أثناء الوباء المستمر. سلط ناجي الضوء على أول تجارة قمح عبر القارات في العالم قائمة على بلوكتشين، بقيمة ١٢ مليون دولار، والتي تم إجراؤها على منصة دي إل تي ليدجرز:

"حدث هذا في قلب الإغلاق [...] وقد تم تنفيذ التجارة في خمسة أيام. في المقابل، متوسط ​​وقت دورة التداول لهذا النوع من الصفقات هو شهر واحد".

فيما يتعلق باعتماد بلوكتشين من خلال التمويل التجاري والعاملين في سلسلة التوريد، قال ناجي إنه من المهم التوقف عن الحديث عن بلوكتشين للعملاء وإظهار الفوائد التي ستقدمها التكنولوجيا.

ووفقًا للمدير التنفيذي، ليس من المهم أن يعرف الناس الجوانب الفنية للتكنولوجيا الأساسية للاستفادة منها بالفعل. حيث قال إن دي إل تي ليدجرز والشركات الأخرى التي تعمل على دمج بلوكتشين في التمويل التجاري بحاجة إلى العمل معًا والتفاعل لمحاربة الأعداء المشتركين - المستندات الورقية والعمليات القديمة والاحتيال.

وأضاف ناجي أن "هذا ليس العدو، إنه ماراثون عالمي، مختتمًا: