"منصة ريديت اللامركزية" تمكّن المستخدمين من تأمين تويتر على بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 4 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - أعلنت منصة "ديسكشنز.آب" لتجميع وسائل التواصل الاجتماعي المستوحاة من ريديت عن توسعها في شبكة تيلوس يوم ٣ سبتمبر.

وسيكون أول مشروع يخرج من التعاون الجديد هو نظام هوية لامركزي، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل حساباتهم وجهات اتصالهم من تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى إلى بلوكتشين في حالة حظرهم.

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يقضي المستخدمون سنوات في نمو الشبكات والمتابعين على منصات مختلفة، على الرغم من أنه يمكن تدمير هذا العمل من خلال القرارات التعسفية التي تتخذها الشبكات أحيانًا.

تعالج ديسكشنز.آب هذا من خلال السماح للمستخدمين بالترحيل عبر المنصات دون فقدان هوياتهم واتصالاتهم القيمة. وقد شرح دوغلاس هورن، كبير المهندسين في شركة تيلوس، المشكلة قائلًا:

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"يبدو أنه كل بضعة أيام أرى إلغاء منصة صوتية فريدة أخرى وأن الاتصالات التي استثمروا في بنائها لسنوات يتم سحبها من تحتهم مثل بساط رخيص - خاصة في مجتمع العملات المشفرة. تُمكّن منصة ديسكشنز.آب الأفراد من تأمين شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في مأمن من نزوات فيسبوك ويوتيوب وتويتر".

حسبما أفاد كوينتيليغراف، قام موقع يوتيوب بحظر (ثم إعادة) عددٍ من القنوات المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل تعسفي على مدار الأشهر القليلة الماضية. وفي مايو، قامت المنصة بإغلاق البث المباشر الخاص لحدث التنصيف.

بالإضافة إلى إدارة الهوية الرقمية، ستعمل تيلوس على تزويد ديسكشنز.آب بخيارات للحوكمة المتقدمة وأجهزة إيثريوم الافتراضية التي يمكنها تشغيل عقود ذكية متوافقة مع إيثريوم بدون رسوم معاملات.