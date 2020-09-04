سعر سيلو يرتفع بنسبة ٣٢٪ بعد إدراجها على كوين بيز

تام شمس - الجمعة 4 سبتمبر 2020 03:52 صباحاً - ستقدم كوين بيز، أكبر بورصة عملات رقمية في الولايات المتحدة، الآن دعمًا لسيلو - وهو إعلان أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة ٣٢٪ في أقل من ساعتين.

فوفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٣ سبتمبر من كوين بيز، تدعم البورصة الآن توكن الخدمة والحوكمة لمنصة سيلو.

كما أعلنت كوين بيز هذا الأسبوع أيضًا أن UMA سيكون متاحًا للتداول على كوين بيز برو بدءًا من ٨ سبتمبر.

ويبدو أن البورصة تعطي الأولوية لدعم توكنات المشاريع التي تستثمر فيها. تحتفظ كوين بيز حاليًا بتوكناتا سيلو المساعدة وتوكنات UMA من استثماراتها لعام ٢٠١٨.

بعد الإعلان عن دعم سيلو، ارتفع سعر التوكن من ٣,٤٤ دولارات إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤,٥٥ دولارات في ساعتين فقط قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى إلى ما دون ٤,٠٠ دولارات. وحتى كتابة هذه المقالة، يتم تداول التوكن مقابل ٤,٢٠ دولارات.

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المصدر: كوين بيز

منصة سيلو هي عبارة عن منصة مدفوعات عملة مستقرة على الهاتف المحمول. وتقدم كوين بيز التداول لتوكن الحوكمة الخاص بالمنصة باستخدام اسم المؤشر CGLD بدلًا من سيلو، لكنها ذكرت أن هذه الخطوة كانت "مؤقتة". ويمكن للمستخدمين إرسال واستلام توكنات سيلو تحت أي من الاسمين، حيث إنها نفس الأصول الرقمية. يأتي الإدراج بعد أن بدأت كوين بيز برو في قبول عمليات إيداع سيلو في ٣١ أغسطس، مما تسبب في زيادة التوكن بنسبة ٥٥٪ تقريبًا مقارنة بالدولار الأمريكي وبيتكوين (BTC).

وفي الوقت نفسه، فإن UMA هي منصة مشتقات للأدوات التركيبية يقال إنها تبني "بنية تحتية مفتوحة المصدر لعقود مالية" لا تقدر بثمن "على إيثريوم."

يحتوي التوكن حاليًا على واحد من أعلى العائدات على بروتوكول التمويل اللامركزي الجديد سوشي سواب، والذي من المحتمل أن يكون مسؤولًا عن زيادة UMA من أقل من ٧,٠٠ دولارات إلى ٢٧,٣٢ دولارًا الأسبوع الماضي.