شريكٌ بشركة رأس مال استثماري: "عملاتكم المشفرة ليست بعيدة عن متناول الحكومة"

تام شمس - الخميس 3 سبتمبر 2020 03:52 صباحاً - قال مورغان هاوسل، الشريك في شركة رأس المال الاستثماري كولابوريتيف فند، إن الحكومة يمكنها بالفعل التحكم في الأصول الرقمية للأفراد.

ففي حلقة بودكاست حديثة مع المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال "أنتوني بومبليانو"، ذكر هوسل أن بعض الحجج المؤيدة للعملات المشفرة غير منطقية.

حيث أوضح كمثال أن "فكرة أن الحكومة لا تستطيع لمس عملاتكم المشفرة [...]، لكن بالطبع يمكنها ذلك"، مشيرًا إلى أن الصناعة تنظر إلى الأصول على أنها "أداة دون تدخل"، بعيدًا عن متناول الذراع الطويلة للقانون.

وأشار هاوسل إلى مصادرة الذهب منذ ما يقرب من ١٠٠ عام على أنها دعم لوجهة نظره. في عام ١٩٣٣، بينما ساد الكساد العظيم، طالب الرئيس فرانكلين دي روزفلت، المواطنين بالمتاجرة بذهبهم مقابل النقود بعد منح الحكومة الأمريكية سلطة مصادرة المعدن الثمين من الناس، وفقًا لما ذكره مقال من معهد ميزس.

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وقال هوسل "لقد فعلوا ذلك للسيطرة على المعروض النقدي خلال فترة الكساد". "لا أعتقد أن هذا سيحدث، لكن هل يمكن أن يحدث شيء ما مع العملات المشفرة؟"

وأضاف: "إذا أصدرت الحكومة لائحة تنص على أنه 'إذا كنت تمتلك عملة مشفرة، فسوف تذهب إلى السجن' [...] بالطبع سيكون لذلك تأثير على السعر"، مشيرًا إلى تصريحه بأنه مجرد افتراض وليس تنبؤ.

وأضاف مازحًا "إن الحكومة لديها أصفاد وبنادق - ويمكنهم أن يفعلوا بها ما يريدون".

ومع ذلك، فإن هاوسل ليس ضد العملات المشفرة. فهو لا يزال مفتونًا به، على الرغم من أنه لا يملك أيًا منها، كما أنه يمتلك القليل من الآراء حول فئة الأصول. وقال عن العملات المشفرة: "إنها أمر رائع بالطبع". وأضاف: "شيء ظهر وكأنه فقاعة في عام ٢٠١٠ قد انتقل إلى شيء سائد الآن".