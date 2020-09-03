رؤساء باينانس.يو اس وإيتورو ينضمان إلى قائمة فورتشن لأفضل ٤٠ شخصًا تحت سن ٤٠ لعام ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 3 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً - اختارت مجلة فورتشن عددًا من الأفراد الأكثر تأثيرًا لعام ٢٠٢٠، حيث أدرجت ٤٠ اسمًا مختلفًا في خمسة قطاعات منفصلة.

وقد جاء الرئيس التنفيذي لشركة باينانس.يو اس، كاثرين كولي، والرئيس التنفيذي لشركة إيتورو، يوني أسيا، ضمن القائمة، المنشورة يوم ٢ سبتمبر، تحت قسم الشؤون المالية. شكلت التكنولوجيا والسياسة والرعاية الصحية والإعلام الأقسام الأخرى، كل منها يضم أفضل ٤٠ شخصًا تحت سن ٤٠ - ليصبح الإجمالي ٢٠٠ فرد في القائمة في جميع القطاعات.

تُعمل باينانس.يو اس كخيار تداول العملات المشفرة الصديق للتنظيم في الولايات المتحدة بموجب بورصة باينانس القوية. وتتيح إيتورو للمستثمرين والمتداولين الوصول إلى العملات المشفرة والمنتجات المالية السائدة، اعتمادًا على موقعهم الجغرافي.

جاء ديوغو مونيكا، الرئيس والمؤسس المشارك لمنصة حفظ العملات المشفرة أنكوراج، أيضًا في القائمة في فئة التمويل، جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك لتشيناليسيس جوناثان ليفين، ورئيس تي دي أمريتريد للأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة، سوناينا توتيجا.

احتل رئيس باكت، آدم وايت، المركز الأول في قائمة المالية. حققت باكت، بإدارة إنتركونتننتال إكستشينج، أو ICE، رواجًا في مجال العملات المشفرة خلال العام الماضي، حيث قدمت للاعبين الرئيسيين منتجات تداول بيتكوي إضافية، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات.