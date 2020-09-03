بيتر وولي سيستمر في العمل مع بلوكستريم على الرغم من انتقاله مؤخرًا إلى تشينكود لابز

تام شمس - الخميس 3 سبتمبر 2020 12:54 صباحاً - انتقل مطور بيتكوين كور "بيتر وولي" من بلوكستريم إلى تشينكود لابز. عمل وولي مع بلوكستريم منذ البداية، بعد أن شارك في تأسيس الشركة في عام ٢٠١٤. وعندما سئل عن رحيل وولي، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوكستريم "آدم باك":

"يقوم بيتر بما يقوم به دائمًا - وهو العمل على بيتكوين - ولا يزال مستشارًا لبلوكستريم ويواصل التعاون مع فريق البحث الخاص بنا أندرو بويلسترا وجوناس نيك وتيم رافينغ في التوقيعات المتعددة (MuSig) جنبًا إلى جنب مع باحثين ومساهمين مستقلين. لذلك أعتقد أن هذا يعني أن مساهمي بلوكستريم في أبحاث التوقيعات المتعددة ينتقلون تقريبًا من ٤/‏٥ إلى ٣/‏٥ من الأشخاص الذين يعملون بنشاط على تشفير MuSig".

MuSig هو معيار جديد متعدد التوقيعات لبيتكوين (BTC) والذي تعمل بلوكستريم عليه منذ عدة سنوات. ووفقًا لمدير الأبحاث في بلوكستريم أندرو بويلسترا، سيوفر المعيار الجديد قدرًا أكبر من الكفاءة والأمان والخصوصية. كما أنه متوافق مع تقنية أخرى من المتوقع تقديمها في المستقبل القريب - وهي Taproot.

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وقد أصدر بيولسترا البيان التالي لكوينتيليغراف:

"يسعدنا أن نهنئ بيتر على انضمامه إلى تشينكود لتوسيع التعاون البحثي في ​​بيتكوين، وسيواصل التعاون في العديد من مشاريع بلوكستريم البحثية، بما في ذلك Miniscript وSimplicity وMuSig. وفي الأسابيع والأشهر القادمة، سنكون متحمسين لمشاركة بعض النتائج من هذه المشاريع - ولا سيما حول MuSig - ونتطلع إلى مواصلة هذا في السنوات القادمة."

مع انتقال وولي إلى تشينكود، أصبحت لايتنينغ لابز الداعم الأكبر لمطوري بيتكوين كور مع ثمانية؛ في حيت تأتي بلوكستريم وتشينكود مع سبعة مطورين.