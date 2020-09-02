مؤسس سوشي سواب يؤكد أن مبلغ ٢٧ مليون دولار الذي يمتلكونه مخصص للمطورين

تام شمس - الأربعاء 2 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - تصدر سوشي سواب، وهو بروتوكول تمويل لامركزي قادم متشعب من منصة يوني سواب اللامركزية، العديد من العناوين الرئيسية في الأيام الأخيرة. وقد أشارت إحدى هذه القصص إلى أن رئيس المشروع باسم مستعار، والمعروف فقط باسم شيف نومي، يحتفظ بإمكانية الوصول إلى ٢٧ مليون دولار من توكنات السوشي.

تواصل كوينتيليغراف مع مؤسس سوشي سواب للحصول على مزيد من التوضيح في محاولة لضمان الإبلاغ العادل، لكن المطور نقل عدم اهتمامه، ورد ببساطة قائلًا:

"ليس لدي وقت لإجراء المقابلات. آسف."

غالبًا ما يكون للمشاريع في مجال العملات المشفرة مخزون من الأموال المخصصة لتطوير المشروع وما شابه، مع استكمال إجراءات وقائية محددة. وقد تشهد إحدى الضمانات وجود الأصول بشكل بعيد المنال ما لم يتم فتحها عن طريق تصويت جماعي على بلوكتشين - وهو نوع من تقسيم السلطة. ومع ذلك، يبدو أن شيف نومي يتمتع بحق الوصول الكامل إلى هذه الأموال بنفسه.

كتب شيف نومي في محادثة ديسكورد العامة للمشروع ردًا على مقال كوينتيليغراف السابق بشأن الصندوق: "إنها حصة التطوير". وأضاف "أنا أستخدمه للتطوير كما هو محدد في بند سوشي سواب الأصلي"، مشيرًا إلى بند إطلاق المشروع.

وقال نومي عن الصندوق: "أنا أمتلك سيطرة كاملة"، مضيفًا:

"نظريًا يمكنني بيعها جميعًا، لكن لا أرى أي خطأ في ذلك. إنها حصة المطورين وقد تم تحديدها هناك منذ البداية. ليس الأمر كما لو أنني أخفي ذلك أو أي شيء. وسوف أنفقها أيضًا على عمليتي تدقيق. وسأنفقها على المنح التي نشرتها للتو منذ بضع ساعات". Advertisements

في حين أن جزء البورصة من منصة سوشي سواب لم يتم تفعيله بعد، أغلق الآلاف من الأطراف المهتمة توكنات يوني سواب إل بي في عقود سوشي الذكية على أمل تحقيق عوائد من التوكن الخاص بالمنصة. اعتبارًا من ١ سبتمبر، كانت سوشي سواب تمثل ٧٧٪ من القيمة المقفلة في الأموال على يوني سواب. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي القيمة الأساسية للمشروع إلى أكثر من مليار دولار في غضون أيام من إطلاقه الأولي.

بالإضافة إلى ذلك، قال شيف نومي إن عمليات تدقيق العقود الذكية للمشروع تتقدم بشكل جيد. وكشف عن أنهم يعملون حاليًا على واحدة تتعلق بـ "عقود وإجراءات الهجرة"، وألمح إلى أن نتائج التدقيق قد يتم نشرها قريبًا.

على الرغم من الدعوات التي أطلقها البعض في المجتمع للحد من إمداد توكن سوشي سواب، لم يظهر الشيف نومي مهتمًا بالفكرة. وقال إنه لن يكون هناك سقف صارم للأصل ولن تحترق الأصول في المستقبل المنظور. كما ادعى عدم مبالاة بشأن انخفاض سعر سوشي مؤخرًا وسط يوم هبوطي في جميع الأسواق.

وأضاف نومي:

"لست هنا لبناء لعبة زراعة بلهاء. الزراعة هي مجرد وسيلة للتوزيع العادل. إذا كنت تريد المقامرة، فربما تذهب مع المشاريع المستنسخة الأخرى التي أرى أنها ظهرت كثيرًا."

قبل عدة أيام، كشف مستخدم تويتر عن ثغرة أمنية محتملة في إطار عمل سوشي سواب. حيث زعم أن من يتحكم في أداة ترحيل سوشي سواب يمكن أن يسرق أكثر من مليار دولار من القيمة الموجودة في الداخل. وإذا حدث هذا، فستكون تلك واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ بلوكتشين.

وعلى الرغم من أن السلطات قامت بترويض الكثير من الغرب المتوحش للعملات المشفرة، إلا أن الصناعة لا تزال تتطور بوتيرة سريعة، تاركة العديد من الأشياء المجهولة في اللعبة عندما يتعلق الأمر بالابتكار.