بيتريكس تُدرج العملة التركية المستقرة "بيليرة"

تام شمس - الأربعاء 2 سبتمبر 2020 09:54 مساءً - يمكن للمستخدمين الآن استخدام توكنات ERC-٢٠ بيليرة الخاصة بهم لشراء بيتكوين (BTC) وتيثر على بيتريكس غلوبال.

ينص الإعلان على وجود ٢٠ مليون توكن من بيليرة في الوقت الحالي. يتم سك عملات TRYB في وقت الإيداع، وتتم عملية التحقق من الهوية قبل الإصدار. يقوم المستخدمون بعد ذلك باسترداد التوكنات الخاصة بهم مقابل عملة ورقية ونقلها على الشبكة باستخدام منصة بيليرة.

في حديثه إلى كوينتيليغراف تركيا، أوضح فريق بيليرة أن البلدان الناشئة مثل تركيا لديها منظور مختلف بشأن العملات المشفرة نظرًا لاقتصاداتها الهشة ومشاكل السيولة مع الدولار الأمريكي. وتتوقع بيليرة أن يكون لكل دولة عملة مستقرة وطنية مدعومة بالعملة الورقية، وستكون الدول الناشئة أول من يتبناها بسبب الافتقار إلى بنية تحتية اقتصادية أكثر صلابة.

كما أوضح فيدال أرديتي، كبير مسؤولي العمليات في بيليرا، أن "العملة المستقرة المدعومة بالليرة التركية ستكون المدخل إلى تمويل الجيل التالي لسكان تركيا المتحمسين للعملات المشفرة"، حيث ستتيح المزيد من الحرية للمستخدمين بفضل الخروج من الهياكل الأكثر مركزية:

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"إن إدراج بيليرة في بورصة عالمية للعملات الرقمية سيمكن الشعب التركي من المشاركة في الاقتصاد العالمي. كما أنه سيفتح قناة تمويل بديلة بين المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج وأقاربهم في البلاد."

حدد الرئيس التنفيذي لشركة بيتريكس غلوبال "توم ألبرايت" خطط الشركة لتركيا، بتعريف بيليرة باعتبارها مشروع عملة ورقية-رقمية موثوق لأكثر من ٨٠ مليون شخص لشراء العملات المشفرة بالليرات التركية:

"من خلال شراكات مثل بيليرة، نخطط لجلب المزيد من الخدمات المالية إلى السوق التركية حيث يستثمر المزيد والمزيد من الناس ويهتمون بالأصول الرقمية."

في مايو، تلقت بيليرة إدراج فوري على بورصة BTSE. بعد ذلك، أخبر فيدال أرديتي كوينتيليغراف أن مواطني تركيا يستخدمون في الغالب الأصول المشفرة للتداول والتحوط من المخاطر، وأن النواحي الثقافية للبلد لها صدى مع بلوكتشين والعملات المشفرة.