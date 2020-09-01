شعبية التمويل اللامركزي تدفع حجم التداول بالبورصات اللامركزية إلى ما بعد ١١ مليار دولار

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - تجاوز حجم التداول في البورصات اللامركزية (DEX)، ١١ مليار دولار في أغسطس مع استمرار جنون التمويل اللامركزي في احتلال العناوين الرئيسية.

حيث كشفت الأرقام من شركة التحليل دون أناليتيكس أن حجم التداول لشهر أغسطس يمثل زيادة بنسبة ١٥٢٪ على أساس شهري.

والمحرك الرئيسي وراء ارتفاع حجم البورصات اللامركزية هو يونيسواب، والذي أصبح سوقًا مهيمنًا خلال الشهرين الماضيين. استحوذت يونيسواب على ٢,٨ مليار دولار في الحجم خلال الأيام السبعة الماضية و٨٧٧ مليون دولار في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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حتى أن يونيسواب تجاوزت كوين بيز في الحجم اليومي يوم ٣٠ أغسطس حيث يتدفق المستثمرون على التمويل اللامركزي والبورصات اللامركزية.

وقد عزز هذا الاهتمام المتزايد بروتوكولات التمويل اللامركزي الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية أيضًا. حيث بلغت قيمة سينثيتيكس الأساسية مليار دولار، بعد بروتوكولات التمويل اللامركزي الأخرى مثل كومباوند وآيف. حقق سينثيتيكس نتورك توكن (SNX) مكاسب كبيرة في عام ٢٠٢٠، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٧,٣٢ دولارات يوم ١٥ أغسطس. وقد ارتفع بأكثر من ٤٠٠٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

كما أفاد كوينتيليغراف أن توكن YFI الأصلي لشركة واي إيرن فاينانس قد ارتفع بأكثر من ٧٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، محققًا أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند ٣٨٨٨٣ دولارًا على باينانس. كذلك أدت الحركة الصعودية القوية إلى زيادة القيمة السوقية لتوكن التمويل اللامركزي إلى أكثر من مليار دولار.