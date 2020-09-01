مستخدم آخر لإلكتروم يدعي أن عملاته المعدنية قد سُرقت

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 06:52 مساءً - ظهرت تفاصيل اختراق سابق لمحفظة إلكتروم بعد السرقة الهائلة لمبلغ ١٤٠٠ بيتكوين (BTC) التي تصدرت عناوين الصحف قبل بضعة أيام.

حيث نشر مستخدم غيتهاب يُدعى Cryptbtcaly على منصة التواصل الاجتماعي يوم ٣١ أغسطس: "حدث لدي موقف مشابه منذ شهرين". وادعى المستخدم أن شخصًا ما سرق ٣٦,٥ بيتكوين من أحد عناوين محفظته. وبحسب ما ورد انتهى الأمر بانتشار عملات بيتكوين المسروقة عبر خمسة عناوين مختلفة.

وأضاف Cryptbtcaly: "لقد ذهبت بعض عملات بيتكوين المسروقة إلى باينانس، لكنهم تجاهلوا مناشداتي ولم يعيدوها".

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ظهرت تفاصيل اختراق أكبر يوم ٣٠ أغسطس، عندما أبلغ مستخدم غيتهاب مختلف عن ١٤٠٠ بيتكوين مفقودة من محفظة إلكتروم الخاصة بهم. ويبدو أن اللص أو اللصوص قد استخدموا أيضًا حساب باينانس، بناءً على بيانات من شركة العملات المشفرة N-chain. قبل الاختراق الأخير، ورد أن الضحية لم تستخدم محفظة إلكتروم المعينة منذ حوالي ثلاث سنوات.

وباستخدام بيانات من كريستال بلوكتشين، تتبع كوينتيليغراف نفس محفظة باينانس ليتم ربطها بسحب ٥ بيتكوين في يناير ٢٠١٨. ومع ذلك، كشفت التعليقات من ممثل باينانس أن سلسلة الأحرف كانت علامة معاملة وليس عنوانًا. وقد تضمن معرف المعاملة، أو TXID، أكثر من ٧٥ عنوانًا، دون الرجوع إلى عميل باينانس وحيد، حسبما أوضح الممثل.

كما أصاب هجوم تصيد احتيالي في ديسمبر ٢٠١٨ مستخدمي إلكتروم، على الرغم من أنه من غير الواضح في الوقت الحالي إذا ما كان الحادث يتعلق بالاختراق الحالي.