كوين شيرز تفتح خزائن عملاتها المشفرة بقيمة ١ مليار دولار للتدقيق العام

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 05:51 مساءً - كوين شيرز، الشركة التي تدير أصولًا مشفرة تزيد قيمتها عن مليار دولار، تفتح احتياطياتها للتدقيق العام. يتم تقديم الخدمة من قبل شركة المحاسبة أرمانينو، والتي ستوفر حالة محدثة من الخزانات لمختلف المنتجات المتداولة إلكترونيًا الصادرة عن إكس بي تي بروفايدر، وهي شركة تابعة لكوين شيرز. في مقابلة مع كوينتيليغراف، قال ريتشارد ناش، مدير العمليات في كوين شيرز، إنه يأمل أن يعمل هذا التدقيق على منح الشركة ميزة على منافسيها مثل غرايسكيل:

"نحن قادرون على توفير الراحة لأصحاب المصلحة لدينا، سواء كانوا مستثمرين أو أشخاصًا ينظرون إلينا من خلال العدسة التنظيمية العادية."

وقال أيضًا إنه في أي وقت، ما يقرب من ٧٠٪ من الاحتياطيات مقفلة لدى أمين الحفظ، بينما يُستخدم الباقي للتداول والإقراض. يعتقد كل من ناش ونواه بوكستون، قائد ممارسات الأصول الرقمية في شركة أرمانينو، أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفتح فيها شركة استثمارية في هذا المجال احتياطياتها للتدقيق العام.

تقدم إكس بي تي بروفايدر العديد من المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بعملة بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) أو لايتكوين (LTC) أو ريبل. ويمكن للمستثمر استرداد الملاحظات الصادرة عن الشركة للأصول الرقمية الأساسية مطروحًا منها الرسوم.

تبلغ أصول غرايسكيل الخاضعة للإدارة خمسة أضعاف حجم كوين شيرز. على الرغم من أن الشركة لا تقدم تدقيقًا عامًا مباشرًا لاحتياطياتها، إلا أن محفظتها بالكامل مقفلة لدى كوين بيز، التي تعمل كمقدم خدمة حفظ لها.