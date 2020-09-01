منطقة جينغ آن في شنغهاي تصدر كوبونات خصم قائمة على بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 05:51 مساءً - بدأت منطقة جينغ آن في شنغهاي في تقديم كوبونات خصم قائمة على بلوكتشين.

حيث ذكرت وكالة الأخبار المحلية "شاين" أن المنطقة ستصدر الكوبونات باستخدام أحد برامج وي تشات الصغيرة التي يديرها مكتب جينغ آن للثقافة والسياحة.

برامج وي تشات المصغرة هي تطبيقات فرعية أصغر تم إنشاؤها داخل نظام وي تشات البيئي لتقديم العديد من الخدمات عبر الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية والموسيقى وبث الفيديو والترجمة.

وقد قام مكتب السياحة بدمج بلوكتشين في برنامج وي تشات المصغر الخاص به لضبط عدد الكوبونات المتداولة وفترة صلاحية كل منها من خلال تحليل كيفية استخدام الأشخاص لها. سيقوم البرنامج المصغر بإرسال كوبونات جديدة يوميًا.

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تختلف قيمة كل كوبون قائمة على بلوكتشين بين ٥ يوان (٠,٧٣ دولار أمريكي) إلى ٦٠ يوان (٨,٨٠ دولارات أمريكية).

وسيتمكن الموظفون والطلاب والمقيمون الآخرون في المنطقة من الحصول على الكوبونات باستخدام برنامج وي تشات المصغر. ومن ثم يمكنهم بعد ذلك استبدالها مقابل الأفلام والعروض المسرحية والدورات عبر الإنترنت.

سيتمكن المستخدمون من استخدام الكوبونات في أماكن مثل دار سينما هوبي ودار سينما آي في ومسرح ماجيستيك ومنصة زيماليا الإذاعية عبر الإنترنت بشنغهاي.

وقد صرح مدير مكتب السياحة، تشين هونغ، أنهم يعملون أيضًا مع زيماليا لتشجيع المزيد من الأشخاص على استخدام الكوبونات لشراء دورات عبر الإنترنت وكتب رقمية مع اتجاه المزيد من الناس إلى الإنترنت للترفيه أثناء جائحة فيروس كورونا.