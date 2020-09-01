موجة شراء هائلة لإيثريوم ترسل العملة إلى أعلى مستوى خلال ١٩ شهرًا مقابل بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 05:51 مساءً - مع تجاوز سعر إيثريوم مبلغ ٤٥٠ دولارًا، ظهرت عملية شراء ضخمة في بورصة العملات الرقمية الرئيسية بيتفينكس. بعد ذلك بوقت قصير، حققت إيثريوم ٢٧٠ دولارًا، وهو أعلى مستوى خلال ١٩ شهرًا مقابل بيتكوين (BTC).

سعر إيثريوم مقابل سعر البيتكوين. المصدر: سكيو

على مدار الشهرين الماضيين، حافظت إيثريوم على زخم تصاعدي قوي عزز نشاط المستخدمين المتزايد على إيثريوم.

وتُظهر البيانات من إيثرسكان أن حجم المعاملات اليومية على إيثريوم ارتفع من حوالي ٤٢٠٠٠٠ في يناير إلى أكثر من ١,٢ مليون معاملة يوميًا في أغسطس.

لماذا يرتفع سعر إيثريوم ويتزايد الطلب على إيثريوم باستمرار

أدى الطلب الهائل على توكنات يونيسواب وتوكنات التمويل اللامركزي (DeFi) الصغيرة إلى إنشاء طلب ثابت على إيثريوم. على شبكة بلوكتشين لإيثريوم، يتعين على المستخدمين استخدام إيثريوم لتغطية رسوم المعاملات، والتي تسمى أيضًا "الغاز".

وقد أدت تكاليف الغاز، نتيجة لارتفاع المعاملات اليومية، إلى شراء المستخدمين إيثريوم لدفع نفقات الشبكة. منذ أوائل يونيو، عندما بدأ سوق التمويل اللامركزيي يشهد نموًا هائلًا، أدى إلى زيادة الطلب على شراء إيثريوم.

ووفقًا لبيانات من شركة غلاسنود لتحليل السوق عبر السلسلة، فإن تكاليف الغاز ترتفع بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات التعدين. حيث كتب الباحثون:

"لقد كسب القائمون بتعدين إيثريوم أكثر من ٥٠٠٠٠٠ دولار أمريكي من رسوم المعاملات في الساعة الماضية. وهذا رقم قياسي جديد على مدى ساعة واحدة (تم استبعاد رسوم المعاملات الشاذة في وقت سابق من هذا العام)".

ومن غير المرجح أن يتغير الاتجاه المستمر على المدى القريب حيث أن حلول توسيع الطبقة الثانية وإيثريوم ٢.٠ بعيدة.

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رسوم المعاملات بالساعة مع ارتفاعات إيثريوم. المصدر: غلاسنود

ومع ذلك، فإن سوق التمويل اللامركزي يتوسع باستمرار، مما يقود المزيد من المستخدمين إلى المنصات اللامركزية، مثل يونيسواب. ويبقى أن نرى إذا ما كان ذلك سيضيف المزيد من الطلب على الشراء على إيثريوم طوال شهر سبتمبر.

عند اكتشاف الطلب، يبدو أن الحيتان أو القائمين بالتعدين الأثرياء يشترون إيثريوم. حيث قال الرئيس الفني لشركة بيتفينكس باولو أردوينو:

"شخص ما يريد حقًا شراء إيثريوم بصفقة عرض هائلة على بيتفينكس بمبلغ ٧ آلاف إيثريوم."

تشتهر بيتفينكس كواحدة من البورصات القليلة التي تستخدمها العديد من الحيتان، إلى جانب بورصة جيميني وبورصة بيتستامب. ٧٠٠٠ إيثريوم بسعر ٤٥٨ دولارًا يعادل ٣,٢ ملايين دولار، وهو أمر شراء فردي كبير في البورصة.

صفقة شراء ٧,٠٤٤ آلاف إيثريوم على بيتفينكس. المصدر: باولو أردوينو

ما يقوله المتداولون عن الاتجاه قصير المدى

على المدى القريب، يبدو أن المتداولين متفائلون بشكل عام بشأن سعر بيتكوين وإيثريوم. فقد شهدت كلتا أكبر عملتين مشفرتين إغلاق الشمعة الشهرية الخاصة بهما عند أعلى مستوى في عدة سنوات.

حيث قال مايكل فان دي بوب، المتداول المتفرغ في بورصة أمستردام للأوراق المالية، إنه من المحتمل حدوث اندماج طفيف. بعد ذلك، اقترح فان دي بوب محاولة أخرى عند ١٢٤٠٠ دولار على الأرجح لسعر بيتكوين، مع إيثريوم في المقدمة. وأوضح أنه: