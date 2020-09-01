باينانس تُطلق شبكة بلوكتشين متوافقة مع إيثريوم لمتابعة التمويل اللامركزي

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 05:51 مساءً - بعد الإعلان عن شبكة بلوكتشين القادمة في أبريل، أطلقت باينانس الشبكة الرئيسية لسمارت تشين الخاصة بها - وهي عبارة عن شبكة بلوكتشين ممكّنة بعقد ذكي يعمل بالتوازي مع باينانس تشين.

تأتي باينانس سمارت تشين مع بيئة متوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين Machine، والتي تتيح لمطوري سوليديتي الانتقال إلى السلسلة الجديدة دون أي احتكاك تقريبًا.

ستكون بلوكتشين الجديدة قابلة للتشغيل المتبادل مع باينانس تشين، والتي ستبقى عاملة في المستقبل المنظور. وبالمثل، ستبقى بورصة باينانس اللامركزية في شبكتها القديمة.

تتعهد باينانس بأن يكون لدى بلوكتشين رسوم معاملات رخيصة "منخفضة تصل إلى ١ سنت" ووقت كتلة يبلغ ٣ ثوان. وتستخدم بلوكتشين متغير مفوض لإثبات الحصة يسمى إثبات حصة السلطة. وكلما زادت عملات BNB التي يتم الاحتفاظ بها، زادت قوة التصويت التي يتمتع بها كل مشارك - مما سيحابي لباينانس بشكل طبيعي.

يقال إن العديد من مشاريع التمويل اللامركزي على إيثريوم (مثل آيف وون إنش ودي فورس) تعمل على إنشاء بروتوكولات جديدة على السلسلة.