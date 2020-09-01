شركة تأمين صحي سويسرية كبرى تقبل الآن مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:53 صباحاً - أتاحت إحدى شركات التأمين الصحي الكبرى في سويسرا مدفوعات بيتكوين وإيثريوم لحاملي بوالصها.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٣١ أغسطس، تشارك أتوبري هيلث إنشورانس مع شركة الخدمات المالية المشفرة بيتكوين سويس لعملائها البالغ عددهم ٢٠٠٠٠٠ لإجراء المدفوعات باستخدام بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH). لن تحتفظ أتوبري، ومقرها في برن، بأي أصول رقمية بحد ذاتها، بل ستتلقى مدفوعات ورقية بالفرنك السويسري بمجرد أن يتم تبادل بيتكوين أو إيثريوم بواسطة بيتكوين سويس. وستقوم شركة التأمين - التي تبلغ مبيعاتها السنوية ٨٨٧ مليون دولار تقريبًا اعتبارًا من عام ٢٠١٩ - بالدفع للعملاء مقابل أي رسوم مرتبطة بالتعدين.

حيث قالت كارولين ميلي، رئيسة التسويق والمبيعات في أتوبري: "بصفتنا روادًا رقميًا في قطاع الرعاية الصحية، نتوقع الاتجاهات الاجتماعية ونقدم حلولًا تأمينية ذات آفاق طويلة الأجل. "أصبحت تقنية بلوكتشين والاستخدام المرتبط بها للعملات المشفرة ذات أهمية متزايدة."

تحتفظ بيتكوين سويس بأكثر من مليار دولار من الأصول وتقوم بمشروعات في قطاعات مالية مختلفة لبعض الوقت. ففي مايو، أضاف وسيط العملات المشفرة خدمات دعم الحفظ والتخزين لتيزوس (XTZ)، وأدرجت الذهب والفضة والبلاتين للتداول على منصتها. كما ورد أن لديها خططًا لتقديم رمز أمان في العام المقبل وإدراج أصولها في البورصة بحلول عام ٢٠٢٢.

غالبًا ما يكون المقيمون في سويسرا في طليعة حلول العملات المشفرة. فالبلد موطن لـ "كريبتو فالي"، وهي منطقة صديقة للتكنولوجيا المالية مقرها في مدينة زوغ حيث تقوم العديد من المؤسسات وحتى وسائل النقل العام بقبول العملات المشفرة. كما طرحت بلدية زيرمات السويسرية مؤخرًا خيار دفع ضريبة بيتكوين بالشراكة مع بيتكوين سويس.