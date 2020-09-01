إليكم سبب ازدراء رئيس جمهورية الشيشان الشديد للعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - شارك الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بعض التعليقات القاسية حول العملات المشفرة وسط اهتمام متزايد بالتكنولوجيا بين مواطني الشيشان.

وفقًا لبرافدا، زعم قديروف أن وسائل الإعلام تعرض العملات المشفرة "على أنها الذهب الجديد"، مما أثار ما يسميه نوعًا من "حمى" بيتكوين (BTC):

"يأخذ الناس قروضًا ويدخرون أموالهم وأموال عائلاتهم ويستثمرون أموالهم الأخيرة في أصول رقمية تعد بأرباح لا تصدق.

حذر رئيس جمهورية الشيشان، وهي جهة فيدرالية تابعة للاتحاد الروسي، من أن الأرباح الزائدة مرتبطة بـ "مخاطر كبيرة". كما ادعى أنه خلال الشهر الماضي، "انخفضت قيمة بيتكوين بمقدار النصف" - وهو بيان يمكن أن يدحضه أي شخص يقوم ببحث سريع على غوغل.

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كذلك قال قديروف إن الناس يحلمون بالمال السهل، وهذا يخلق وعدًا كاذبًا بالثروة التي لا تقدمها العملات المشفرة ولم تقدمها أبدًا. وأضاف كذلك:

"أنا قلق أكثر بشأن الجانب الأخلاقي لمثل هذه الاستثمارات. يتوقع الشخص الذي يستثمر في العملات المشفرة أن تنمو قيمتها عدة مرات. لكن لماذا ينتظر هذا الشخص؟ هل عمل الشخص بجد للحصول على هذا الربح؟"

كما أشار الزعيم الشيشاني إلى "جشع الناس" الذين رفعوا أسعار العملات المشفرة. وهو يدعي أن هؤلاء الأشخاص "يحاولون جذب مستثمرين جدد والاستفادة من جشعهم"، وأكد في النهاية أنه لن يدعم أي مشاريع تستخدم الأصول الرقمية.