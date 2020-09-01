العقود السرية قد تجلب ميزات الخصوصية إلى شبكات بلوكتشين العامة قريبًا

تام شمس - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 12:54 صباحاً - أعلنت شبكة سيكريت نتورك مفتوحة المصدر عن نيتها في إضافة عقود سرية قائمة على الخصوصية إلى شبكتها الرئيسية. وستتم الترقية يوم ١٥ سبتمبر بمجرد الموافقة على الاقتراح من قبل المجتمع.

ووفقًا لإعلان المؤسسة، ستتاح للمطورين الفرصة لبناء ونشر ما يسمى بالعقود الذكية "السرية" التي تستخدم المدخلات والمخرجات والحالات المشفرة. يمكن للعقود السرية أن تمكّن العديد من شبكات بلوكتشين المختلفة من استخدام البيانات الخاصة في التطبيقات اللامركزية دون المساس بالأمان الشخصي لمستخدمها.

حيث أوضحت المؤسسة:

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"تسمح العقود السرية بخصوصية قابلة للبرمجة، مما يسمح بتنفيذ ضوابط خصوصية البيانات المعقدة بشكل تعسفي داخل التطبيقات. وستفتح إمكانات وعناصر تحكم التشفير المرنة التي توفرها الخصوصية القابلة للبرمجة القيمة المحتملة للشبكة اللامركزية."

تركز سيكريت نتورك على إعداد مطوري العقود السرية الجدد، ومشغلي العقد السرية وأعضاء المجتمع للمساعدة في زيادة الاعتماد الجماعي للعقود السرية بين شبكات بلوكتشين العامة.

ستطلق المؤسسة أيضًا التوكنات السرية، وهي أصول قائمة على الخصوصية قابلة للبرمجة مثل توكنات ERC٢٠، ولكنها خاصة مثل زي كاش. أشارت شبكة سيكريت نتورك إلى أنها تتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز التبني الشامل للتمويل اللامركزي أيضًا.