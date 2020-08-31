بطاقة باينانس ستتوسع قريبًا في الولايات المتحدة مع تأمين سوايب لشراكةٍ جديدة

تام شمس - الاثنين 31 أغسطس 2020 05:51 مساءً - يمكن أن تدخل باينانس كارد، وهي بطاقة خصم للعملاات المشفرة تم إطلاقها حديثًا ومدعومة من باينانس وشركة تداول العملات المشفرة سوايب المملوكة لشركة باينانس، إلى الولايات المتحدة قريبًا. وكل هذا بفضل الشراكة الجديدة التي تفتح الودائع المباشرة بالدولار الأمريكي للمستخدمين في الدولة.

وقد أعلن ممثلو سوايب، عند إعلان الخبر لكوينتيليغراف يوم الاثنين، أنه سيتم تمكين الحسابات الجارية بالدولار الأمريكي على المنصة من خلال شراكة مع إيفولف بنك آند ترست - وهي مؤسسة مصرفية تعمل في الولايات المتحدة.

سيتمكن مستخدمو سوايب من إيداع شيكات رواتبهم مباشرة في هذه الحسابات المتوفرة حديثًا من إيفولف بنك آند ترست، ثم استخدام هذه الأموال لشراء وبيع العملات المشفرة المدعومة عند الطلب. وقال التنفيذيون إن الحسابات ستشمل تأمين شركة التأمين على الودائع الفيدرالية حتى الحدود المطبقة.

وبينما لا يمكن الكشف عن مزيد من المعلومات حول باينانس كارد في المرحلة الحالية، يبدو أن هذا التطور الجديد يجعل البطاقة أقرب إلى السوق الأمريكية. وقد قال متحدث باسم سوايب لكوينتيليغراف: "تصبح كل عروض سوايب متاحة لبطاقة باينانس". وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متاحة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

استحوذت باينانس على سوايب في أوائل يوليو ٢٠٢٠ من أجل التركيز على بطاقات خصم العملات المشفرة. وبعد وقت قصير من إعلان الشركات عن الاستحواذ في ٦ يوليو، ظهرت باينانس كارد رسميًا في بلدان داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية يوم ١٤ يوليو.