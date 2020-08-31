أوبك ستناقش تكنولوجيا بلوكتشين في ورشة العمل الثانية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات

تام شمس - الاثنين 31 أغسطس 2020 02:53 مساءً - أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن ورشة العمل الثانية حول الطاقة وتكنولوجيا المعلومات ستعقد يوم ٢١ سبتمبر عبر الفيديو.

ويشهد حدث هذا العام انضمام تقنية بلوكتشين إلى مجموعة الموضوعات المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا التي سيتم مناقشتها.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يناقش كبار الشخصيات في صناعة النفط خصائص استهلاك الطاقة للعملات المشفرة. تهتم المنظمة أكثر بتبسيط جوانب مثل سلسلة التوريد، حسبما أوضح الأمين العام لمنظمة أوبك محمد سانوسي باركيندو:

"لطالما كانت صناعة الطاقة، ولا سيما قطاع النفط، حريصة دائمًا على استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتطويرها لتحسين كفاءة وفعالية عملياتها، إلى جانب مؤهلاتها البيئية." Advertisements

جلبت تقنية بلوكتشين كفاءة سلسلة التوريد لمجموعة متنامية من الصناعات. من إمكانية تتبع حبوب البن إلى الشفافية في قطاع إعادة التدوير ومكاسب الكفاءة في الشحن العالمي.

ويبدو أن صناعة النفط قد تكون هي الخطوة التالية في إعادة تشكيل لوجستيات سلسلة التوريد الخاصة بها بواسطة بلوكتشين.

كجزء من برنامج البحث المستمر لأمانة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تم تصميم ورشة عمل الطاقة لتعزيز المناقشة وتبادل المعلومات حول التقنيات الناشئة في صناعة الطاقة.

وتشمل الموضوعات الأخرى المقرر تغطيتها في الحدث مستقبل الهيدروجين الأزرق والرقمنة في صناعة الطاقة والأمن السيبراني.