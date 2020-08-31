باحث: إيثريوم عرضة للمتصدرين الأوائل

تام شمس - الاثنين 31 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - قد تكون إيثريوم عرضة للمتسابقين الأوائل وفقًا لما ذكره دان روبنسون، وهو شريك بحثي مع شركة استثمار الأصول المشفرة بارادايم.

حيث قال روبنسون في منشور مدونة إن تصميم ميمبول، أو مجموعة من المعاملات غير المؤكدة، لإيثريوم هو المكان الذي تكمن فيه الثغرة الأمنية. وقال إن روبوتات المراجحة تراقب المعاملات المعلقة في ميمبول إيثريوم وتحاول استغلال الفرص المربحة التي أنشأتها.

عادةً ما تبحث روبوتات الترجيح عن أنواع محددة من المعاملات في ميمبول (مثل صفقة بورصة لامركزية أو تحديث أواكل) وتحاول تشغيلها مسبقًا وفقًا لخوارزمية محددة مسبقًا. يبحث المتصدرون الأوائل عن أي معاملة يمكنها توجيه الصفقة بشكل مربح عن طريق نسخها واستبدال العناوين بعناوينهم. ويمكنهم حتى تنفيذ المعاملة ونسخ المعاملات الداخلية المربحة الناتجة عن تتبع تنفيذها.

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خطة الإنقاذ

أوضح روبنسون أنه وضع خطة لاستخراج الأموال بالتعاون مع فريق من مهندسي العقود الأذكياء وفريق آخر من مهندسي الأمان في إيثريوم. وكانت الخطة تهدف إلى إرباك المعاملة حتى لا تتمكن الروبوتات من اكتشاف وجود اتصال بزوج يوني سواب.

لكن على الرغم من الجهود المبذولة، لم تنجح الخطة، وحصل المتصدرون الأوائل على الأموال.

واختتم منشوره بذكر الدروس التي تعلمها من التجربة وأيضًا تحذير القائمين التعدين من مصير مماثل إذا لم ينتبهوا جيدًا.